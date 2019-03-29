الرئيس الكوري يؤكد على ضرورة إنشاء هيئة مستقلة للتحقيقات

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أكد الرئيس الكوري "مون جيه إين" أمس الاثنين على ضرورة إنشاء هيئة مستقلة للتحقيقات في أسرع وقت ممكن، ضمن الجهود الرامية إلى القضاء على أعمال الفساد والاحتيال السائدة بين كبار المسؤولين الحكوميين.

يذكر أن كوريا الجنوبية تعتمد على نظام احتكار الادعاء، حيث تعد النيابة العامة هي الجهة الوحيدة الممنوحة لها سلطة المقاضاة، ولذلك إذا تمت السيطرة على النيابة من قبل مجموعة معينة ذات نفوذ قوي، فسوف يكون هناك احتمال كبير بالتستر على أعمال الفساد والجرائم التي يرتكبها كبار المسؤولين ذوي الصلة بتلك المجموعة.

ولذلك، فإن الهدف من إنشاء هذه الهيئة هو إجراء تحقيقات بواسطة هيئة مستقلة عن النيابة العامة، في جرائم الفساد التي يمارسها كبار المسؤولين الحكوميين وأعضاء أسرهم، وهو ما سيؤدى إلى انهيار نظام احتكار الادعاء الذي تتمتع به حاليا النيابة العامة فقط.

ويرجع تاريخ الجدل حول إنشاء هيئة مستقلة للتحقيقات في كوريا إلى أعوام التسعينيات من القرن الماضي، حيث قام الحزب المعارض الرئيسي آنذاك، وهو الحزب الديمقراطي الحاكم حاليا، برفع مشروع للقانون الخاص بتجنب الفساد يقضي بإنشاء هيئة مستقلة للتحقيقات في أعمال فساد كبار المسؤولين.

ولكن لم تتحقق هذه المحاولة بسبب اعتراض الحزب الحاكم آنذاك، وهو حزب كوريا الحرة المعارض حاليا. وبعد ذلك بذلت حكومتا الرئيسيْن السابقين "كيم ديه جونغ" و"روه مو هيون" جهودا مماثلة لإنشاء هيئة تحقيقات مستقلة، لكنها لم تنجح أيضا.

وفور تنصيب الرئيس "مون جيه إين" في عام 2017، أعلنت حكومته مجددا عن خطة لإنشاء هيئة مستقلة للتحقيقات، لكن هذه الخطة واجهت عقبات أيضا بسبب اعتراض حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي الذي يدعى أن هناك وسائل أخرى قائمة حاليا يمكن من خلالها مراقبة تصرفات كبار المسؤولين، بما في ذلك نظام المفتشين الخاصين التابعين لمكتب الرئاسة، وقانون المدعين المستقلين الدائمين، ولذلك يؤكد الحزب المعارض الرئيسي أنه ليس هناك حاجة ماسة لإنشاء هيئة مستقلة للتحقيقات نظرا لوجود تلك الوسائل البديلة.

وبموجب مشروع إنشاء هيئة مستقلة للتحقيقات، الذي أعدته وزارة العدل في شهر أكتوبر من عام 2017، يتم منح الهيئة سلطة التحقيقات والمقاضاة، ويكون جميع كبار المسؤولين الحكوميين الذين يعملون حاليا، والذين لا تزيد مدة تقاعدهم عن عامين، وأعضاء أسرهم جميعا، خاضعين لتحقيقاتها.

ومن بين كبار المسؤولين الخاضين لتلك التحقيقات: رئيس الدولة ورئيس الوزراء ونواب البرلمان ورئيس المحكمة العليا وقضاتها ورئيس المحكمة الدستورية وقضاتها وحكام المقاطعات والمدن الكبيرة، وغيرهم من كبار مسؤولي الوزارات ومكتب سكرتارية الرئاسة والمخابرات والنيابة العامة ومكتب الادعاء والجيش والشرطة.