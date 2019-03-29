الرئيس مون جيه إين يسحب ترشيحه لوزير العلوم الجديد

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سحب الرئيس الكوري "مون جيه إين" أمس الأحد ترشيحه لـ "تشو دونغ هو"، لمنصب وزير العلوم والتكنولوجيا والمعلومات والاتصالات الجديد، كما أعلن "تشيه جونغ هو"، المرشح لمنصب وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل الجديد، تنحِّيه عن الترشح.

ويدل هذا على وجود مشكلة في نظام التحقق في مكتب الرئاسة بشأن ترشيح الوزراء وكبار المسؤولين، للحصول على تصديق البرلمان.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يسحب فيها الرئيس "مون جيه إين" ترشيحه لمناصب الوزراء منذ تنصيبه.

وفي العام الأول من تولي الرئيس "مون جيه إين" السلطة، قام "مون" بتشكيل أول مجلس للوزراء عام 2017، لكن اثنين من المرشحين لمناصب الوزراء آنذاك، وهما المرشح لمنصب وزير العدل والمرشح الآخر لمنصب وزير التوظيف والعمل؛ قد تراجعا عن الترشح، بسبب تصرفاتهما السابقة غير الشرعية.

وفي الواقع، كانت إدارة الرئيس "مون جيه إين" قد وضعت خمس مبادئ يتم بموجبها منع الذين ينتهكون أحدها من الترشيح للمناصب العليا في الحكومة، وهي: التهرب من الخدمات العسكرية، والمضاربة العقارية، والتهرب الضريبي، والتسجيلات الزائفة للإقامة، وانتحال الأوراق البحثية.

وقد قام مكتب الرئاسة في شهر نوفمبر من عام 2017 بإضافة القيادة في حالة سكر والجرائم الجنسية، إلى قائمة مبادئ الحجب.

وبالرغم من كل هذا، تعرض عدد من المرشحين للمناصب العليا، بمن فيهم المرشح لمنصب وزير الشركات الصغيرة والمتوسطة والمغامرة ورئيس لجنة الرقابة المالية، للجدل حول مدى التوافق مع المبادئ التي وضعتها الحكومة.

وكلما حدثت مشكلة في نظام التحقق لمكتب الرئاسة بشأن الترشيح، طالبت الدوائر السياسية من الحكومة إقالة الأشخاص المسؤولين عن التحقق. ولكنَّ مكتب الرئاسة لم يستجب لهذا الطلب، ملقيًا بالمسؤولية على مشكلة النظام.

وبموجب نظام التحقق الحالي في مكتب الرئاسة، فإن "تشو كوك" مساعد الرئيس للشؤون المدنية، و"تشو هيو أوك" مساعدة الرئيس لشؤون الموظفين هما المسؤولان عن عملية التحقق.

ومن جانبه، قال مساعد الرئيس لشؤون العلاقات العامة "يون دو هان" إن الحكومة ستدرس إمكانية تعزيز المبادئ التي يتم بموجبها حجب الترشيح، ولكن أكد بعض المراقبين على أن تعزيز المبادئ لن يكون حلا جذريا، داعين الحكومة إلى تطبيق المبادئ بشكل صارم عند اختيار المرشحين للمناصب الحكومية العليا.