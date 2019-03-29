بومبيو يأمل في عقد قمة جديدة بين ترامب وكيم خلال الأشهر المقبلة

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أصبحت هناك مؤشرات عديدة تفيد بأن الولايات المتحدة ترغب في عقد قمة ثالثة بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".

ويمكن من خلال هذه المؤشرات تحديد موقف الولايات المتحدة بشأن المفاوضات النووية مع كوريا الشمالية من ناحيتين، الناحية الأولى: هي الاستمرار في الحفاظ على أسلوب المفاوضات من أعلى إلى أسفل، والثانية: هي نزع السلاح النووي من خلال إبرام صفقة كبيرة، مثلما حدث مع ليبيا، وهو ما يشير إلى أن الولايات المتحدة ليست لديها نية لتخفيف العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية خلال فترة من الزمن.

وفي مقابلة أجرتها معه إذاعة محلية في ولاية "بنسلفانيا" أمس الاثنين، أعرب وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" عن أمله في عقد قمة جديدة بين "ترامب" و"كيم" خلال الأشهر المقبلة من أجل تحقيق خطوة كبيرة وملموسة على طريق نزع السلاح النووي. لكنه أكد على الالتزام بالحذر حين يتصل الأمر بالتكهنات الزمنية.

وأضاف "بومبيو" أن العقوبات تعلب دورا كبيرا في خنق كوريا الشمالية، الأمر الذي سيؤدي بالتالي إلى زيادة وتيرة نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

أما الصفقة الكبيرة فهي تعد طريقة تسعى من خلالها الولايات المتحدة لتحقيق نزع السلاح النووي، حيث كان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد سلّم الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" وثيقة سرية خلال قمة هانوي، دعاه فيها إلى نقل الأسلحة النووية ووقود القنابل والصواريخ إلى الولايات المتحدة، وهي الطريقة التي تم من خلالها حل القضايا النووية مع ليبيا وأوكرانيا.

لكن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" يعارض نزع أسلحته النووية بأسلوب ليبيا، لأنه يدرك جيدا أن نظام حكم القذافي قد تعرض للانهيار قبل إتمام عملية رفع العقوبات التي كانت مفروضة على ليبيا.

بالإضافة إلى ذلك، طالبت الولايات المتحدة بيونغ يانغ بتقديم تقرير شامل عن برامجها النووية، ووقف جميع أنشطتها النووية، وتفكيك جميع بنيتها التحتية النووية، والسماح لفرق التفتيش الدولية والأمريكية بتفتيش منشآتها النووية.

وإذا تم التفاوض بين واشنطن وبيونغ يانغ بشكل سلس داخل إطار المطالب الأمريكية، فسوف يكون من الممكن إيجاد حل مناسب ويرضي الجانبين، لنزع السلاح النووي.