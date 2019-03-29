تباين آراء الرجال والنساء بشأن سن التقاعد

ⓒ Getty Images Bank

أجرى موقع "جاب كوريا" الذي يعتبر من أشهر مواقع التوظيف على الإنترنت في كوريا استطلاعا على 652 شخصا بشأن سن التقاعد المتوقع. وقد طرح الموقع أسئلة كالتالي: حتى متى يجب أن تعمل في رأيك الشخصي؟ وحتى متى تتمنى أن تعمل؟ واتضح أن نسبة أكبر من المشاركين في الاستطلاع أجابوا بأنهم يتمنون أن يعملوا حتى سن التاسعة والخمسين، ويستمتعوا بحياة ما بعد التقاعد.

وقد تباينت إجابات كل من الرجال عن النساء في هذا الصدد، حيث أجابت أكبر نسبة من المشاركين الذكور بسن الثانية والستين، أما المشاركات النساء فأجبن بسن السابعة والخمسين.

أما فيما يخص السؤال "في رأيك، في أي سنة، يمكن أن تتقاعد بالكامل ولا ضرورة لكسب المال؟"، فقد تباينت هذه النتيجة حسب الجنس، حيث أجاب المشاركون الذكور بسن السابعة والستين، بينما النساء أجبن بالثالثة والستين.

أما عن سؤال "في رأيك، أي مهنة ستكون آخر مهنة قبل التقاعد بالكامل؟"، وأجاب 25.6% من المشاركين بأنها ستكون نفس الوظيفة التي يقومون بها الآن. تلتها المشاريع الخاصة، أي أصحاب مطعم الدجاج المقلي أو أصحاب البقالة التي تفتح على مدار الساعة، ثم الوظائف المكتبية الداخلية، ثم وظائف الخدمات. ومن بين الإجابات الإخرى، العمل في العقارات، والوظائف المؤقتة بدوام غير كامل، ووظائف النقل أو الوظائف الفنية.

وفيما يتعلق بالحد الأدنى من المبلغ المطلوب للحياة ما بعد التقاعد للزوجين، فاتضح أنه حوالي مليونين وستمائة وخمسة وثمانين ألف وون في المتوسط، حيث اتضح أن الحد الأدنى من المبلغ المطلوب للحياة ما بعد التقاعد للزوجين بالنسبة للنساء أكبر من الرجال رغم أن الفرق بين الرجال والنساء ثلاثين ألف وون فقط.