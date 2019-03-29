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تم افتتاح "خزانة الكنوز للكتب المستعملة في سيول"، والتي تعتبر أكبر مكتبة للكتب المستعملة التي تبلغ مساحتها 1465 مترا مربعا.

وتجمع هذه المكتبة كمية هائلة من الكتب المستعملة من خلال مشاركة 25 مكتبة لبيع الكتب المستعملة كانت تعمل في شارع الكتب المستعملة في منطقة "تشونغ كيه تشون" منذ زمن طويل. كما تحتوي المكتبة على 130 ألف كتاب، بما فيها كتب الأساطير القديمة التي تذكرنا ذكرياتنا عن الطفولة، وأول طبعة للكتب الروائية المشهورة. بالإضافة إلى الكتب التي تبرعت بها الشخصيات البارزة، والكتب التي لم نستطع أن نجدها في المكتبات القائمة.

ولا تعتبر خزانة الكنوز للكتب المستعملة في سيول مجرد مكتبة لبيع الكتب المستعملة، بل هي منصة للترويج للكتب المستعملة وبيعها من خلال التعاون مع مكتبات صغرى لبيع الكتب المستعملة وارتباطها بالقراء.

كما تم نقل الكتب المستعملة من الخمس والعشرين مكتبة لبيع الكتب المستمعملة إلى خزانة الكنوز، وتم تكوين خمس وعشرين خزانة للكتب بشكل مستقل دون اختلاط بينها. كما تم تحديد أنواع الكتب المستعملة وأسعارها بشكل يعكس آراء أصحاب تلك المكتبات لبيع الكتب المستعملة، وبعد خصم عمولة تقارب 10 بالمائة من أسعار الكتب، كل الأرباح ترجع إلى أصحابها. وفي جناح الكتب التي تبرع بها الشخصيات البارزة مثل الكتاب، والفنانين والعلماء، من المتوقع أن تقام مختلف الأحداث باستخدام الكتب المتبرع بها مثل المحاضرات وحفلات النقاش.