مدن كورية بأجواء أجنبية

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من بين المدن الكورية المشهورة في كوريا توجد منطقة إي تيه وان التي تتعايش فيها مختلف الثقافات معا وفيها أول مسجد في كوريا، حيث تلتقي فيها العراقة والحداثة، حيث تنتشر في منطقة إيتيهون مختلف أنواع المطاعم الأجنبية ومن أبرزها المطاعم العربية الحلال، مما يعطينا أجواء غريبة وجديدة، بينما لا تزال تتبقى المنازل والأزقة القديمة كما هي، مما يعطينا أجواء كورية قديمة.

أما مدينة آن سان التي يقيم فيها الأجانب بعدد أكبر من أي منطقة أخرى في كوريا، حيث بلغ عدد الأجانب المقيمين فيها في يناير عام 2019 حوالي ستة وثمانين ألف أجنبي من مائة وسبعة دول حول العالم. وخاصة أن واحدا وعشرين ألف أجنبي منهم يسكنون في منطقة "وون كوك"، ومن ثم، تم الاعتراف بميزة هذه المنطقة، وتم تعيينها كمنطقة خاصة لقرية متعددة الثقافات للمرة الأولى في كوريا في مايو في عام 2009. كما توجد فيها قاعة لتجربة الثقافات العالمية، حيث يمكن أن نشعر بقوة التنوع من خلال 1400 من قطعة ثقافية مجموعة من خمسين دولة، وبالإضافة إلى ذلك، في شارع متعدد الثقافات، مائة وأربعة وثمانون مطعما أجنبيا.

أما عن مدينة "تشون تشون" التي تعتبر قاعة تذكارية لمشاركة إثيوبيا في الحرب الكورية الأهلية، والتي تم تأسيسها من أجل تذكر تضحيات القوات الإثيوبية على شكل المنزل الإيثيوبي التقليدي. وأمام هذه القاعة، يوجد "منزل إثيوبيا"، وهو مقهى أقام علاقة مع إثيوبيا منذ عام 1968 قبل تأسيس القاعة التذكارية لمشاركة إثيوبيا في الحرب الكورية الأهلية. كما يمكن تجربة القهوة الإثيوبية الأصلية.