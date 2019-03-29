وزارة الدفاع تعرب عن أسفها لأول مرة إزاء حادث الثالث من أبريل في جيجو

ⓒYONHAP News

أعربت وزارة الدفاع الكورية عن أسفها العميق لأول مرة إزاء حادث الثالث من أبريل في جزيرة جيجو.

يذكر أن حادث الثالث من أبريل هو حادث دموي وقع في جيجو خلال الفترة من الثالث من أبريل من عام 1948 وحتى الحادي والعشرين من شهر سبتمبر من عام 1954، وقد أودى بحياة الكثير من المواطنين الأبرياء في أثناء الانتفاضة المسلحة للعناصر اليسارية وعملية قمعها بواسطة قوات الجيش والشرطة.

وقد ظلت مناقشة ذلك الحادث محظورة إلى أن تم إعادة إلقاء الضوء عليه بمناسبة سن قانون خاص به في شهر يناير من عام 2000، وذلك نتيجة للمطالب المستمرة لإظهار الحقائق واستعادة كرامة الضحايا.

وبناء على ذلك القانون الخاص، تم إنشاء لجنة للتحقيقات واستعادة كرامة الضحايا يوم الثامن والعشرين من شهر أغسطس من نفس العام.

ووصفت اللجنة حادث الثالث من أبريل بأنه "أودى بحياة الكثير من السكان في صراعات مسلحة بين فريق من المتمردين المسلحين وفريق للقضاء عليه، وعملية قمع المسلحين في جزيرة جيجو"، مشيرة إلى أنه بدأ فعليا يوم الأول من مارس من عام 1947، واستمر حتى الحادي والعشرين من سبتمبر من عام 1954، لكن الأحداث الدموية الحقيقية بدأت في الثالث من أبريل.

ففي التجمعات التذكارية الخاصة بمناسبة مرور 28 عاما على حركة الاستقلال الكوري في الأول من مارس لقي طفل مصرعه نتيجة لإصابته تحت أرجل خيل تابع للشرطة. ومن ثم، احتج المواطنون على قوات الشرطة، التي أطلقت بدورها الرصاص ضد الجمهور اعتقادا منها بأن المواطنين المحتجين يهاجمون مركزا للشرطة، مما أدى إلى إضراب عام من قبل حزب العمل في جنوب جوسون، الذي كان ضمن التيار اليساري، وبالتالي تضخمت الأزمة تدريجيا.

ومما زاد من تفاقم الأزمة أن السلطات قررت وقتها القضاء على التيار اليساري بدلا من تهدئة قلوب المواطنين، مما أثار المزيد من المعارضة الشديدة. كما قام حزب العمل في جنوب جوسون بتكوين فريق من المسلحين وشن هجوما شاملا على 12 مركزا للشرطة في الثالث من أبريل. وبلغ عدد عناصر الفريق حوالي 350 شخصا، قاموا أيضا بشن هجوم على بيوت العناصر التابعة للتيارات اليمينية.

واستمرت الصراعات المسلحة حتى فترة الحرب الأهلية الكورية. وفي عام 1953 الذي نشبت فيه الحرب، بلغ عدد أعضاء فريق المسلحين حوالي 50 شخصا. ونتيجة لعمليات القمع المستمرة والتوقف عن تعبئة الشباب انخفض عدد الفريق باستمرار، إلى أن اعتقل آخر عضو في الفريق في الثاني من أبريل من عام 1957.

وحسب إحصاءات رسمية، بلغ إجمالي عدد ضحايا الحادث من المدنيين حوالي أربعة عشر ألفا، بينما بلغ عدد الضحايا من جنود الجيش حوالي 180، ومن الشرطة 140.