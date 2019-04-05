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أظهرت نتائج الانتخابات التكميلية التي جرت أمس في دائرتيْ "تشانغ وون - صونغ سان" و"تونغ يونغ كوسونغ" أن حزب العدالة المعارض الصغير قد حقق فوزا عن طريق الحظ، بينما حقق حزب كوريا الحرة المعارض الكبير فوزا كبيرا مستحقا.

ويمكن القول إن هذه النتيجة تُفسّر كتعادل بين الحزبين، لأن كلا منهما حافظ على مقاعده كما كانت عليه قبل إجراء الانتخابات.

فقد حافظ حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي على مقعده في دائرة "تونغ يونغ - كوسونغ"، بينما فاز حزب العدالة المعارض الصغير المدعوم من الحزب الديمقراطي الحاكم، بعد توحيد مرشحيْهما في دائرة "تشانغ وون - صونغ سان".

لكن البعض يقول إن الحزب الحاكم خسر في هذه الانتخابات بناء على نسبة الحصول على الأصوات. بعبارة أخرى، أعرب الناخبون في مناطق كيونغ سانغ من خلال هذه الانتخابات عن شعور بالجفاء تجاه الحزب الديمقراطي الحاكم.

ففي دائرة "تشانغ وون - صونغ سان" واجه الحزب الحاكم صعوبات كبيرة رغم توحيد المرشح. وقد شهدت هذه الدائرة الانتخابية إعادة الانتخابات بسبب وفاة النائب "روه هويه تشان" من حزب العدالة، أي أنها منطقة مؤيدة أصلا لحزب العدالة. ولهذا فقد رأى الحزب الحاكم عدم إمكانية الفوز فيها، ومن ثم وافق على توحيد المرشحين لصالح مرشح حزب العدالة "يو يونغ كوك" وقدم الدعم له. ورغم ذلك، حقق المرشح "يو" الفوز بفارق ضئيل جدا بلغت نسبته 0,5%، أي بمقدار 504 أصوات فقط، ضد مرشح حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي، "كانغ كي يون".

وفي دائرة "تونغ يونغ - كوسونغ" حقق مرشح الحزب المعارض الرئيسي "جونغ جوم شيك" فوزا ساحقا. وقد ظلت تلك الدائرة مؤيدة للحزب، ولهذا يمكن القول إن حزب كوريا الحرة نجح في الحفاظ على مقعده، لكن فارق الأصوات التي حصل عليها مقارنة مع مرشح الحزب الحاكم "يانغ مون سوك" كان كبيرا، حيث تجاوزت نسبته 23%.

ولذلك يقول المراقبون إن الحزب المعارض الرئيسي وضع قاعدة لإعادة الحصول على تأييد الناس في مناطق مقاطعة جنوب كيونغ سانغ، وذلك بعد أن كان قد سجل خسائر كبيرة هناك خلال الانتخابات المحلية التي جرت في العام الماضي.

ورغم أن مناطق الانتخابات التكميلية كانت غير صالحة للحزب الحاكم، إلا أن نتائجها تعتبر مؤلمة بالنسبة له، حيث جعلت من توقعاته حول الانتخابات العامة التي ستجرى في العام القادم أكثر تشاؤما.

كما يقول بعض المراقبين إن سباق الانتخابات العامة التي ستجرى في العام القادم قد بدأ بالفعل بشكل مبكر، ولهذا فمن المتوقع أن نشهد المزيد من الصراعات البرلمانية والتجاذبات السياسية المختلفة خلال الفترة القادمة.