شجرة باسم كل من يشارك في زراعة الأشجار في الخامس من أبريل

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مع مطلع شهر أبريل وبداية فصل الربيع. يكون يوم الخامس من أبريل هو يوم زراعة الأشجار في كوريا. وبهذه المناسبة تقوم الهيئات الإقليمية بتنفيذ برامج خاصة بزراعة الأشجار في ذلك اليوم. ويشارك في هذه البرامج عدد من سكان كل منطقة، حيث يزرعون في الحدائق والجداول مختلف أنواع الأشجار ذات الثمار والزهور أو حتى الأشجار الورقية التي تساهم في تنقية الهواء.

ومن أجل تشجيع المزيد من الأفراد على المشاركة في تلك البرامج، يتم تخصيص أشجار بأسمائهم.