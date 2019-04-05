جدل حول وضع نص الفيلم على شاشة السينما

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بعد أن أصبحت السينما تشهد إقبالا متزايدًا عامًا بعد عام، بدأ المشاهدون الكوريون يطالبون مؤسسات إنتاج الأفلام بوضع نص حوار الفيلم على الشاشة عند عرض الأفلام الكورية. وقد زاد عددهم بشكل تدريجي خلال السنوات الماضية، خاصة بعد مشاهدة فيلم تم عرضه مؤخرا بعنوان "Idol". حيث ظهرت في هذا الفيلم اللهجات المستخدمة في منطقة "يون بيون" ومنطقة "ها أول بين" الصينيتين، حيث تتكلم الجالية الكورية في هاتين المنطقتين باللغة الكورية، لكن بلهجات مختلفة عن اللهجات المستخدمة في كوريا إلى حد ما. ورغم أهمية هذه المشاهد في الفيلم، إلا أن عددًا كبيرًا من المشاهدين لم يتمكنوا من الاستماع إليها بشكل جيد، مما جعلهم لا يفهمون قصة الفيلم جيدا.

كما يطالب بعض المشاهدين بوضع نص حوار فيلم "ملك المخدرات"، نظرا لوجود لهجات إقليمية مختلفة عن لهجة العاصمة سيول.

من جهة أخرى، بعد الاستجابة لمطالب المشاهدين تم وضع نص الحوار على الشاشة، ثم عُرض بشكل تجريبي بمشاركة بعض المسؤولين، إلا أن رد الفعل لم يكن جيدا. فقد أشاروا إلى أن ظهور نص الحوار على شاشة العرض عرقل تركيزهم على مشاهدة الفيلم، ولذلك تمت إزالة نص الحوار مجددا وعرضه في السينما.