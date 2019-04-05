انتشار كلمة الاستقالة بين فئتي الثلاثينات والأربعينات والبحث عن حياة جديدة

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تم تحليل الكلمات الأكثر تداولا على مواقع الإنترنت في الأول من يناير، وكانت الكلمة الأولى هي "رأس السنة"، أما الكلمة الثانية الأكثر استخداما فكانت "الاستقالة". حيث بدأت تظهر في البرامج الإذاعية والمقالات على الإنترنت والكتب أيضا. وتتحدث هذه المحتويات عن طرق الاستعداد لتقديم استقالة من الشركة، أو طرق فتح مرحلة جديدة من الحياة بعد الاستقالة.

ولم تكن هذه الكلمة في أي مركز متقدم حتى العام الماضي، لكنها صارت أكثر استخداما بين الناس بشكل مفاجئ منذ مطلع هذا العام. واتضح أن الفئة العمرية التي تستخدم هذه الكلمة أكثر هي الثلاثينيات، ثم الأربعينيات ثم العشرينيات.

ونتيجة لذلك، ظهر مركز دراسي يلقي محاضرات خاصة بالاستقالة من الشركات، ويقدم تعليمات ومعلومات بهذا الشأن. وتتضمن المحاضرات مختلف المحتويات، بما فيها موعد تقديم الاستقالة أو فتح متجر أو العمل الإضافي.

وحول أسباب الاستقالة، يشير الموظفون إلى الكآبة والضغط والتعب والملل. وفي الاستبيان، ذكر 72.1% من المشاركين أنهم يشعرون برغبة شديدة في الاستقالة، بينما يشعر 69.1% بالكآبة، و56.6% بضغط شديد، و53.3% بانخفاض قدرة التركيز.

لكن الخبراء ينصحون بعدم تقديم الاستقالة بشكل متسرع، ولكن بعد الاستعداد الدقيق لها، لأن هناك عددا كبيرا من الموظفين الذين يقررون الاستقالة فجأة بدون تفكير كاف.