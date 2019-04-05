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جدل حول مصداقية الرسائل التحذيرية بشأن الكوارث الطبيعية وحالة الطقس

#بانوراما الأخبار الكورية l 2019-04-03

سيول بانوراما

ⓒ Getty Images Bank

منذ وقوع زلزال شديد في منطقة "بوهانغ" جنوب البلاد قبل سنين، بدأت الحكومة في إرسال رسائل تحذيرية من قبل وكالة سلامة المواطنين بالتعاون مع الوزرات والهيئات المعنية وشركات الاتصالات للمواطنين للاستعداد للكوارث الطبيعية. وتوسعت محتويات تلك الرسائل لتشمل درجات كثافة الغبار الدقيق أو مستويات تلوث الهواء. 

ويرى بعض المواطنين أن تلك الرسائل مفيدة، إلا أن البعض الآخر يرى أن إرسالها أصبح مفرطًا لما تتضمنه من معلومات خاطئة، مما أثر على مصداقيتها.

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