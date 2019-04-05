سهيلة البناء: جمال اليمن وجمال أهله





الآنسة/ "سهيلة البناء" شابة يمنية درست اللغة الكورية والعلاقات الدولية والعلوم السياسية في الجامعات الكورية، وظلت مقيمة في كوريا منذ عام 2013، وتقول إنها لم تكن تعرف عن كوريا الكثير قبل أن تأتي إليها، لكن الشعب الكوري ألهمها بالكثير من الجوانب الإيجابية، وهو ما جعلها تبقى في كوريا لمدة ست سنوات، رغم الصعوبات التي تواجهها كشابة مغتربة.

وفي مقابلة مع القسم العربي، تحدثت سهيلة عن الأوضاع في اليمن، كما تحدثت عن أوضاع اللاجئين اليمنيين في كوريا، وقالت إن الصورة النمطية الخاطئة حول العرب والمسلمين عموما تجعل دول العالم، ومن بينها كوريا، حساسة تجاه اللاجئين، كما أن كوريا على وجه الخصوص لم تكن معتادة حتى وقت قريب على وجود الأجانب. وطالبت سهيلة الحكومة الكورية بتوفير تأمين صحي للاجئين اليمنيين، كما طالبتها بإتاحة الفرصة للشباب منهم باستكمال تعليمهم في الجامعات الكورية.

كما انتقدت سهيلة تركيز وسائل الإعلام على الحرب في اليمن، وتجاهلها للجمال الذي يتميز به اليمن ويتميز به أهل اليمن.

وتقول سهيلة إن لديها آمالا وأهدافا مستقبلية كثيرة وكبيرة، منها إنشاء منظمة إنسانية لمساعدة العرب والناس من كل الجنسيات، ومنظمة أخرى لنشر الثقافة العربية على مستوى العالم.

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