التعاون الكوري الإماراتي في التبادلات العلمية

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قررت جامعة هان يانغ الكورية تفعيل التبادلات الطلابية مع الإمارات، حيث تخطط لتوسيع فرص التبادلات المدنية مع مختلف الدول العربية.

وصرحت الجامعة مؤخرا بأنها ستجري دورة تدريبية لحوالي أربعين طالبا إماراتيا في مقرها في سيول لمدة أسبوعين، بدءا من يوم الجمعة الماضي.

وتجيء هذه الدورة التدريبية في إطار مشروع تنفذه وزارة التعليم الإماراتي من أجل تنمية الموارد البشرية من خلال اختيار الطلاب المتميزين وإتاحة الفرصة لهم للدراسة في الدول المتقدمة في مجال التعليم.

وتلبية لطلب الوزارة الإماراتية، تقوم الجامعة الكورية بتنظيم دورات تعليمية مكثفة في العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات. ويذكر أن عددا من أساتذة الجامعة الخبراء في الطاقة والسيارات ذاتية القيادة وأشباه الموصلات وغيرها سيجيبون على مختلف أسئلة الطلاب الإماراتيين حتى يتعرف الطلاب بشكل طبيعي على المبادئ ذات الصلة.

يذكر أن الطلاب سيعايشون أيضا الثقافة الكورية من خلال رحلات في سيول، وزيارة بعض المتاحف من أجل زيادة فهمهم للثقافة الكورية.