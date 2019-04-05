زيارة وفد من مؤسسة التأمين الصحي إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي في الأردن

ⓒ YONHAP News

زار وفد من كبار مسؤولي مؤسسة التأمين الصحي الكورية ومكتب ارتباط شرق آسيا للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الأردن من أجل الإطلاع على تجربة المؤسسة في مجال التأمينات الاجتماعية وعقد لقاءات مع مسؤولي المؤسسة لتعزيز وتطوير سبل التعاون بين الطرفين.

واستمع الوفد الزائر إلى شرح قدمه مدير إدارة التخطيط حول الهيكل التنظيمي وأهداف ورسالة المؤسسة الأردنية على الأصعدة الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية، والمرتكزات التي تستند إليها نظم الضمان الاجتماعي، وقيم وإنجازات المؤسسة، ومراحل تطبيق القانون، والمنافع والمزايا التي يوفرها قانون الضمان للمشتركين، وأهم الخدمات الإلكترونية المقدمة.

ومن جانبه، قدم الوفد الكوري عرضاً تفصيلياً عن آلية عمل مؤسسة التأمين الصحي الكورية، وأهم الخدمات المقدمة للمنتفعين في كوريا، كما تطرق إلى أهم التحديات التي تواجهها المؤسسة وأهم الخطط المستقبلية لها.

وتأتي هذه الزيارة بالتنسيق بين مكتب ارتباط شرق آسيا الكوري ومكتب ارتباط الدول العربية للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، والذي تستضيفه مؤسسة الضمان الاجتماعي، حيث تم عقد عدة لقاءات للاطلاع على التجارب المتميزة للاستفادة من التجارب والخبرات التي يمتلكها المكتب في إدارة الأنشطة المختلفة.

وفي ختام الزيارة أعرب الوفد الكوري عن بالغ شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وحسن الضيافة والنتائج التي تحققت من خلال هذه الزيارة. وسوف يتم في القريب العاجل بحث إمكانية توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين الطرفين، اللذين أعربا عن أملهما في استمرار التواصل بما يخدم المصالح المشتركة.