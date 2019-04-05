تقديم مهارات الطهي الكوري في مصر

ⓒ Getty Images Bank

نظمت السفارة الكورية في القاهرة دورة تدريبية مؤخرا حول مهارات الطهي الكوري، بحضور مجموعة من المهتمين بالطعام الكوري، حيث تم تقديم أهم طرق ومهارات طهي الأكلات الكورية المعروفة، مثل "كيم باب" و"بول غوغي".

ومن جانبها، قالت الطباخة الكورية التي حاضرت في هذه الدورة "لي سونغ إين"، إنها تزور مصر للمرة الأولى وقد مكثت فيها أسبوعين، مشيرة إلى إعجابها بالطعام المصري. وأوضحت أنها خلال زيارتها للأهرام وخان الخليلي تناولت الكشري والكبدة وأعجبها مذاق هذه الأكلات.

كما كشفت أيضا أنها تعد حاليا لإطلاق قناة لها على يوتيوب، وسوف تصدر كتابا عن الطهي في كوريا باللغتين اليابانية والإنجليزية. وبالنسبة للطعام الكوري، قالت إنه يعتمد على تنوع الألوان وارتفاع القيمة الغذائية والصحية.