افتتحت سفارة سلطنة عُمان لدى كوريا مؤخرا معرضا للصور بعنوان: "ملامح من عمان"، في صالة العرض في مجرى النهر الصناعي في وسط العاصمة الكورية، سيول وسيستمر لمدة أسبوع.

ويضم المعرض أكثر من 50 صورة تجسّد ملامح البيئة والطبيعة العمانية المتنوعة من جبال وكهوف وأودية وصحراء وشواطئ جميلة وقلاع شامخة ومرافق سياحية متنوعة وقسمات تراثية وثقافية وملامح من النهضة الحديثة، كما يبرز المعرض خارطة السلطنة وموقعها الاستراتيجي ومعلومات عامة عنها، وقد تم خلاله توزيع مطويات سياحية تعريفية.

وقال سعادة السفير العماني "محمد بن سالم الحارثي" في كلمة افتتاح المعرض، إن هذا المعرض يأتي في إطار برنامج الدبلوماسية العامة للسفارة «مرحبا بكم في عمان» للتعريف بالسلطنة تاريخيا وثقافيا وحضاريا وإبراز ملامح النهضة الحديثة فيها، كما يهدف أيضا للترويج السياحي للسلطنة وتعزيز التعاون بينها وبين جمهورية كوريا.

وقال أيضا إن فكرة إقامة المعرض في هذه الصالة المفتوحة جاءت لإتاحة الفرصة للجمهور الكوري والمقيمين للتعرف على السلطنة عن قرب من خلال الصور وما تتضمنه من مناظر جميلة، حيث إن صالة العرض مفتوحة على مدار الساعة وفي أرقى وأشهر المعالم السياحية في العاصمة سيول.

وقال رئيس هيئة التراث الكوري في كلمته إن معرض ملامح من عمان وما يتضمنه من معلومات كثيرة وصور متنوعة عن سلطنة عمان سوف يسهم في التعريف بسلطنة عمان للجمهور الكوري، وسيؤدي إلى المزيد من التفاهم والتعاون بين الجانبين.