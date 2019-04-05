اتفاقية كورية ليبية على بناء محطة لتوليد الكهرباء

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أعلنت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا مؤخرا عن توقيع اتفاقية مع شركة ديه وو الكورية الجنوبية للهندسة والإنشاءات، من أجل بناء محطة لتوليد الكهرباء بهدف تخفيف مشاكل الطاقة الكهربائية في البلاد.

وقال بيان للشركة الليبية، إنها وقعت مذكرة تفاهم لبناء محطة كهرباء بمنطقة الجبل الغربي مع شركة ديه وو للهندسة والإنشاءات يوم العشرين من شهر مارس الماضي.

وأشار البيان إلى أن المحطة الكهربائية سيتم انشاؤها في الجبل الغربي بمدينة الحوامد، على بعد حوالي مائتي كيلومتر إلى الجنوب الغربي من العاصمة طرابلس، ومن المتوقع أن تولّد طاقة كهربائية بقدرة تسعمائة ميغا واط.

وبموجب مذكرة التفاهم الجديدة مع شركة ديه وو، ستضيف المحطة مبادلاً حراريًا لاستعادة حرارة النفايات وتوربينات بخارية بقدرة 450 ميغاوات إلى مولد التوربينات الغازية الحالي.

وقد وافقت شركة ديه وو للهندسة والإنشاءات على إعادة إنشاء محطة الزويتينة لتوليد الطاقة، والتي توقفت عن العمل منذ عام عام 2014 بسبب الحرب. تجدر الإشارة إلى أن أغلب محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في ليبيا تعاني من مشاكل فنية، إضافة لتعرضها للتدمير في أحيان كثيرة بسبب استهدافها من قبل المجموعات المسلحة المتنافسة على السلطة.