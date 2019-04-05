خطة وطنية جديدة لجذب السياح الأحانب

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صرحت الحكومة الكورية الجنوبية بأنها ستسعى لزيادة عدد السياح الأجانب الذين يزورون البلاد إلى 23 مليون شخص سنويا حتى عام 2022، وذلك من خلال إحياء السياحة في المناطق الإقليمية، وإصلاح المحتويات والصناعات السياحية.

جاء ذلك في اجتماع موسع عقدته الحكومة حول استراتيجية السياحة الوطنية، بحضور الرئيس "مون جيه إين" يوم الثاني من أبريل الجاري في منطقة "سونغ دو" بمدينة إنتشون.

وبموجب هذه الخطة، من المتوقع أن يصل عدد السياح الأجانب إلى 23 مليون شخص سنويا بدءا من عام 2022، وأن يصل معدل زياراتهم للمناطق الإقليمية إلى 60%، من 49.6% حاليا.

ولتحقيق هذه الأهداف، ستقوم وزارة الثقافة والرياضة والسياحة باختيار وتطوير مدينة للسياحة الوطنية، وأربع مدن محورية للسياحة الإقليمية. إلى جانب هذا، سيتم تسهيل عمليات إصدار تأشيرات الدخول لكوريا الجنوبية، حيث ستقوم الحكومة الكورية بتوسيع تطبيق نظام التأشيرة المزدوجة من 4 مدن إلى 13 مدينة في الصين خلال النصف الأول من هذا العام.

وسيمكن لمواطني فيتنام والفلبين وإندونيسيا الذين يرغبون في زيارة كوريا ضمن مجموعات سياحية، تقديم طلبات لإصدار تأشيرات الدخول عبر الإنترنت. كما سيتم إصدار تأشيرات دخول للسياح الهنود القادمين ضمن مجموعات سياحية، وسيتم إنشاء مركز لإصدار تاشيرات الدخول لكوريا في جنوب شرق آسيا خلال النصف الأول من هذا العام.

وفيما يتعلق بظاهرة موجة الثقافة الكورية "هاليو"، تخطط الحكومة لتنظيم مهرجان كبير لأغاني الكي بوب كل عامين، وإنشاء مسارح متوسطة وكبيرة الحجم ليتم فيها إقامة حفلات للكي بوب.

وستسعى الحكومة لاستخدام المنطقة منزوعة السلاح كمصدر سياحي، حيث ستكون هذه المنطقة، التي يحظر زيارتها حاليا، مفتوحة أمام السياح المحليين والأجانب للمشى فيها، بحيث يتم إنشاء "طريق المشي للسلام" داخلها خلال النصف الأول من هذا العام.

وسينقسم هذا الطريق إلى ثلاثة أجزاء، يبدأ الجزء الأول في الغرب في منطقة "باجو" وينتهي في قرية "ديه سونغ دونغ" في المنطقة منزوعة السلاح مرورا بجبل "دورا"، بينما يبدأ الجزء الثاني في الشرق في منطقة "كو سونغ" وينتهي عند مرصد جبل "كوم كانغ"، أما الجزء الثالث فهو في الوسط، ويمر بمرتفعات "بيك ما" في منطقة "تشوروان" ويمتد إلى مرتفع "رأس السهم" الذي شهد أشد معركة ضمن الحرب الأهلية الكورية.

بالإضافة إلى ذلك، تخطط الحكومة لإنشاء ملعب دائم لتطوير الرياضة الإلكترونية لتصبح صيغة جديدة من السياحة ، إلى جانب إقامة مسابقة دولية في هذا المجال.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها الرئيس "مون جيه إين" في اجتماع حول استراتيجية السياحة الوطنية، وهو ما يشير إلى عزم الحكومة الكورية القوي لإحياء صناعة السياحة التي تعاني من الركود حاليا.