كوريا تطلق أول شبكة لخدمات الجيل الخامس في العالم

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أصبحت كوريا الجنوبية الدولة الأولى في العالم التي تطلق خدمات "الجيل الخامس" للاتصالات الجوالة، حيث أطلقت شركات الاتصالات الثلاث الكبرى في كوريا الجنوبية أول شبكة تجارية كاملة لخدمات الجيل الخامس في الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الثالث من شهر أبريل الجاري.

وكانت شركات الاتصالات الكورية الثلاث الكبرى، وهي شركات "إس كيه تيليكوم" و"كيه تي" و"إل جي يو بلاس" قد أطلقت خدمات الجيل الخامس التي تقتصر على العملاء من رجال الأعمال في قطاع التصنيع، يوم الأول من شهر ديسمبر من العام الماضي.

وكان من المقرر أن يتم إطلاق خدمات الجيل الخامس التجارية للهواتف المحمولة يوم الخامس من أبريل، لكن الشركات الكورية قررت إطلاقها بشكل مبكر بناء على توقعات بإطلاق شركة "فيريزون" الأمريكية هذه الخدمات يوم الرابع من أبريل بدلا من الموعد المخطط له وهو الحادي عشر من أبريل.

وتتميز تكنولوجيا الجيل الخامس بمعدل تنزيل ورفع للبيانات أعلى سرعة من التقنية المتوفرة حاليا ، وأيضا بقدرة تغطية أكبر، وباتصال أكثر استقرارا.

ومن المعروف أن شبكات الجيل الخامس قادرة على إرسال البيانات بسرعة تصل إلى 20 غيغابايت في الثانية، حيث يمكن تنزيل ملف فيلم سينمائي عالي الوضوح تصل سعته 2 غيغابايت خلال 0.8 ثانية.

ويتراوح زمن التأخير، وهو المدة التي تستغرقها الشبكة للإجابة على طلب، 120 مللي ثانية في شبكات الجيل الثالث ، وبين 15 إلى 60 مللي ثانية في شبكات الجيل الرابع، أما بالنسبة للجيل الخامس فنظريا ينخفض زمن التأخير للاستجابة إلى 1 مللي ثانية فقط، حيث يمكن لمستخدمي الإنترنت والهواتف المحمولة التمتع بتشغيل الأغاني أو مقاطع الفيديو أو تحميل المواقع الإلكترونية دون انقطاع، الأمر الذي يمكّن من الاتصال بين الأشياء بسرعة عالية جدا دون انقطاع، بما في ذلك السيارات ذاتية القيادة.

وقد توقع الخبراء أن يشهد العالم عهدا جديدا يمكن أن نطلق عليه اسم "عهد الموبايل فقط" الذي تجري فيه جميع الاتصالات من خلال الهواتف المحمولة، وذلك نتيجة لانطلاق خدمات شبكة الجيل الخامس.

ومن المتوقع أن تُحدِث خدمات شبكة الجيل الخامس تغييرات واسعة النطاق في حياة الإنسان اليومية وفي الصناعات، مثل توفير تقنية الواقع المعزز والواقع الافتراضي النقال، وإنترنت الأشياء، والمكاتب والمدن والمصانع الذكية، بالإضافة إلى السيارات ذاتية القيادة.