اجتماع بين وزيري دفاع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في واشنطن

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قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي "جونغ كيونغ دو" يوم الاثنين الماضي إن الولايات المتحدة أكدت مجددا التزامها بالدفاع عن كوريا الجنوبية من خلال قواتها المتمركزة في كوريا، حتى بعد نقل قيادة العمليات في زمن الحرب من واشنطن إلى سيول. جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير الكوري "جونغ" للمراسلين الكوريين في ختام اجتماعه مع القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي "باتريك شاناهان" في مقر وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون"، حيث أضاف أنه قد قدم شرحا لنظيره الأمريكي حول الجهود التي يبذلها الجيش الكوري الجنوبي لنقل القيادة في زمن الحرب.

وخلال هذا الاجتماع، تبادل الوزيران الكوري والأمريكي الآراء حول الأوضاع الراهنة في شبه الجزيرة الكورية خاصة بعد قمة هانوي الثانية بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، والإجراءات التي سيتم اتخاذها لتحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، بما في ذلك الحفاظ على مستوى التعاون بين السلطات الدفاعية الكورية والأمريكية، وهو ما يشير إلى أن التدريبات العسكرية المشتركة بين البلدين لهذا العام ستجرى كما كان عليه في العام الماضي.

وقال الوزير الكوري "جونغ" إن الجانبين قد أكدا على متانة علاقات التحالف بين سيول وواشنطن، واتفقا على تعزيز التعاون الوثيق بينهما في الحفاظ على هذا التحالف القوي، ومشاركة المعلومات عن أنشطة كوريا الشمالية النووية والصاروخية، وغيرها من المجالات المختلفة.

الجدير بالذكر أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اتفقتا يوم الثاني من شهر مارس الماضي على وقف مناوراتهما العسكرية السنوية المشتركة "الحل الأساسي" و"فرخ النسر". وبموجب هذا الاتفاق، تم تغيير تسمية مناورات "الحل الأساسي" لتصبح "تدريبات دونغ مينغ"، أي "تدريبات التحالف"، وتم بموجبه أيضا تقصير مدتها إلى أسبوع بعد أن كانت أسبوعين، وقد أجريت التدريبات بصيغتها الجديدة في شهر مارس الماضي.

من جانبه قال وزير الدفاع الأمريكي "شاناهان" إن التدريبات الأخيرة كانت ناجحة للغاية.

وردا على سؤال حول ما إذا كان تقليص حجم التدريبات المشتركة بين البلدين سيؤدي إلى إضعاف الاستعداد القتالي المشترك، قال "شاناهان" إنه لم يتم تقليص حجم التدريبات، بل تم تعزيز القدرات الدفاعية المشتركة.

وكان اجتماع واشنطن له معنى خاص، نظرا لأنه الأول من نوعه الذي يعقد بين وزيري الدفاع الكوري الجنوبي والأمريكي الجديدين بعد انتهاء قمة هانوي الثانية، وقد تم من خلاله إظهار مدى التحالف القوي بين سيول وواشنطن.