العثور على اثنتين من رفات قتلى الحرب الأهلية الكورية

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تم العثور على اثنتين من الرفات التي يعتقد أنهما لجنديين قُتلا خلال الحرب الأهلية الكورية، يوم الاثنين الماضي، خلال عملية إزالة للألغام في منطقة "تشوروان" داخل المنطقة منزوعة السلاح.

وكان الاتفاق العسكري بين الكوريتين الذي تم توقيعه يوم التاسع عشر من شهر سبتمبر من العام الماضي على هامش القمة الكورية الثالثة التي عقدت في بيونغ يانغ، قد نص على تنفيذ مشروع مشترك للتنقيب عن رفات قتلى الحرب الكورية في منطقة "تشوروان" بدءا من يوم الأول من أبريل الجاري، حيث يستهدف هذا المشروع جعل المنطقة منزوعة السلاح منطقة للسلام.

لكن كوريا الشمالية لم تستجب لطلب كوريا الجنوبية ببدء أعمال التنقيب كما هو مخطط له.

وفي الواقع، اتفقت الكوريتان على تشكيل فريق تنقيب لكل منهما حتى نهاية شهر فبراير الماضي، وتبادل قائمة بأسماء أعضاء كل فريق منهما.

وبناء على ذلك أرسلت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية قائمة بأعضاء فريقها إلى كوريا الشمالية يوم السادس من مارس الماضي، بينما لم ترد كوريا الشمالية والتزمت بالصمت.

كما عرض الجيش الكوري الجنوبي اقتراحا على نظيره الكوري الشمالي بعقد مباحثات عسكرية لبحث القضايا المتعلقة بتنفيذ ما تم التوصل إليه في الاتفاق العسكري بينهما، لكن بيونغ يانغ لم تستجب أيضا لهذا الاقتراح، ومن ثم، قررت كوريا الجنوبية تنفيذ مشروع التنقيب عن الرفات وحدها.

ومن المتوقع أن يتم العثور على عدد من رفات الجنود القتلى خلال الحرب الكورية في منقطة "تشوروان"، خاصة في تل "رأس السهم"، الذي كان مركزا محوريا للمرور خلال الحرب، حيث كان الجيش الكوري الشمالي آنذاك يمكنه الوصول إلى عاصمة كوريا الجنوبية سيول من اتجاهات مختلفة عبر تلك المنطقة، ولذلك دارت معارك شديدة خلال الحرب الكورية بسبب أهميتها الاستراتيجية.

وبلغت المعارك التي كانت جارية في تل رأس السهم ذروتها خلال الفترة من أواخر يونيو وحتى أوائل يوليو من عام 1953 ، مما أسفر عن مقتل 180 وفقدان 16 من الجنود الكوريين الجنوبيين، ومقتل أكثر من 1300 من الجنود الصينيين.

بالإضافة إلى ذلك، شارك عدد من الجنود الأمريكيين والفرنسيين في المعارك التي دارت في ذلك التل.

ويرى الجيش الكوري الجنوبي أن أكثر من 200 من رفات الجنود الكوريين، وأكثر من 100 من رفات الجنود الأمريكيين والفرنسيين، مازالت مدفونة تحت أراضي منطقة "تشوروان".