الحكومة الكورية تقرر فتح بعض الأجزاء في المنطقة منزوعة السلاح للمواطنين

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قررت الحكومة فتح بعض الأجزاء في المنطقة منزوعة السلاح، بعد أن ظلت محظورة أمام المواطنين العاديين لمدة سبعة عقود منذ نشوب الحرب الكورية الأهلية.

وكان الرئيس "مون جيه إين" قد قال في كلمة ألقاها في المراسم التذكارية الخاصة بمرور مائة عام على حركة الاستقلال الكوري في الأول من مارس الماضي إن المنطقة منزوعة السلاح ستُفتتح للشعب قريبا. ومن ثم، بحثت الحكومة امس تقريرا تم إعداده بشكل مشترك بواسطة الوزارات ذات الصلة بشأن افتتاح "طريق المشي للسلام" في المنطقة منزوعة السلاح.

ومن الجدير بالذكر أن "طريق المشي للسلام" هو عبارة عن برنامج سياحي يسمح للزوار بدخول المنطقة منزوعة السلاح التي ظلت تشهد توترا عسكريا بين الكوريتين دائما. وطبقا لخطة الحكومة، من المتوقع أن ينقسم الطريق إلى ثلاثة مسارات، وهي: المسار الشرقي الذي يبدأ في منطقة "إيم جين كاك" في مقاطعة كيونغ كي وينتهي في نقطة باجو للحراسة مرورا بمرصد "دورا". والمسار الثاني يقع في الوسط، ويبدأ في مرتفع "بيك ما" في مقاطعة كانغ وون ويمر بمرتفع "رأس السهم" في المنطقة منزوعة السلاح. أما المسار الثالث والأخير فيقع في الشرق ويبدأ وينتهي في مرصد التوحيد بعد زيارة مرصد جبل "كوم كانغ". ويسمح المساران في الغرب والوسط للسياح بدخول المنطقة منزوعة السلاح بينما يسمح المسار في الشرق لهم بالاقتراب من الجزء المحاذي لخط الحدود الجنوبي في المنطقة.

وتخطط الحكومة لتجربة تشغيل المسار الشرقي بدءا من نهاية هذا الشهر، وتنوي تشغيل مسارين قريبا بعد إتمام الإجراءات الضرورية. كما تخطط لاستكتشاف القصص الخاصة بالمسارات الثلاثة اعتمادا على الطبيعة والتاريخ والثروة الثقافية إلى جانب توظيف شارحين متخصصين. ومن أجل حماية النظام الإيكولوجي والبيئة في المنطقة، تنوي الحكومة استخدام الطرق والشوارع المحاطة بالأسلاك الشائكة، وتقليل التطوير الصناعي إلى أبعد الحدود للحفاظ على بيئة طبيعة المنطقة. كما تخطط الحكومة لرصد التأثيرات البيئية للمسارات من خلال اتخاذ مختلف الإجراءات الرامية إلى تقليل الآثار الإيكولوجية، بما فيها دخول الأجناس الأجنبية وعرقلة تنقل الحيوانات البرية وبناء نظام للفحص الآلي.

يذكر أن افتتاح طريق المشي للسلام في المنطقة منزوعة السلاح سيتم تنفيذه بواسطة خمس وزارات، وهي وزارة الداخلية ووزارة الثقافة والرياضة والسياحة ووزارة الدفاع ووزارة التوحيد ووزارة البيئة. بينما ستدار الطريق بواسطة ثلاث حكومات محلية، وهي مدينة باجو وإدارتا منطقة "كوسونغ" ومنطقة "تشوروان" والمؤسسة الكورية للسياحة.