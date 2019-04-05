بدء تنفيذ برنامج معايشة التاريخ في العاصمة سيول لمدة سبعين يومًا





من المتوقع أن يتم تنفيذ برنامج لمعايشة التاريخ باسم "الأمل" في منطقة "جونغ دونغ" في سيول على مدار سبعين يوما. وهذا البرنامج يسمح للمشاركين بتجربة دور عنصر سري في جماعة حركة الاستقلال كان يقاوم الاستعمار الياباني ويعرض حياته لخطر الموت في فترة حركة الاستقلال الكوري وإنشاء الحكومة الكورية المؤقتة قبل مائة عام. وصرحت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة بأن هذا البرنامج الذي يُنفذ بأسلوب لعبة الواقع المعزز، سيبدأ في الخامس من هذا الشهر ويستمر حتى العاشر من شهر يونيو القادم.

ويجري تنفيذ هذا البرنامج بأسلوب لعبة مشاركة يقوم خلالها المشاركون بتنفيذ مهمة طبقا لقصة افتراضية حول البحث عن أموال الاستقلال ونقلها إلى الحكومة الكورية المؤقتة في الأماكن الرئيسية للتاريخ الكوري الحديث، بما في ذلك مبنى وزارة البريد للحكومة الاستمارية اليابانية، وقصر"دوك سو" الملكي، وكنيسة "سيول "الكاثوليكية. ويتلقى المشاركون في اللعبة رسالة عاجلة من عنصر سري في جماعة حركة الاستقلال يطلب منهم فيها نقل أموال الاستقلال الكامنة من خلال تجنب ملاحقة حكومة الاستعمار اليابانية.

ومن أجل إتمام هذه المهمة الصعبة، يجب الحصول على مؤهلات العنصر السري أولا، والبحث عن مكان يتم فيه إخفاء أموال الاستقلال. ويجب على المشاركين إتمام المهمات حسب المراحل كلما زاروا كل مكان حتى ينجزوا المهام في آخر مكان مستهدف. وفي هذه العملية يعايشون تقنية الواقع المعزز وتقنية إنترنت الأشياء باستخدام مواد مركّبة حقيقية، بما في ذلك لوحات المنشآت وأحجار الإشارات. ومن خلال معايشة المواد التاريخية يمكنهم تعلم التاريخ بشكل حي.

ومن أجل المشاركة في اللعبة يجب تنزيل التطبيق المجاني "العالم الحقيقي" من "غوغل بلاي" أو "آبل ستور"، كما يقدم معرض سيول للهندسة المعمارية المدنية منشورات لتوضيح طرق المشاركة في اللعبة.

وتوقع مسؤول في وزارة الثقافة أن تساهم هذه الحملة في إحياء معنى مرور مائة عام على إنشاء الحكومة الكورية المؤقتة إلى المشاركين، بمن في ذلك المراهقون، من خلال تقديم تجربة إتمام المهام المطروحة التي تشعرهم وكأنهم مناضلون للاستقلال الكوري.