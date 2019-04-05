سام سونغ تطرح هواتف ذكية بتقنية الجيل الخامس لأول مرة في العالم

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قامت كوريا لأول مرة في العالم بتسويق الهواتف الذكية بتقنيات الجيل الخامس 5G بدءا من من شهر أبريل. حيث طرحت شركة سام سونغ للإلكترونيات هواتف "غالاكسي إس 10" وهي أول هواتف ذكية تعمل بتقنية الجيل الخامس، على مستوى العالم، ومن ثم بدأت ثلاث شركات محلية للاتصالات الجوالة، وهي "إس كيه تليكوم" و"كيه تي" و"إل جي يو بلاس"، في التنافس على جذب المشتركين في تقنية الجيل الخامس باستخدام نظم اشتراكات جذابة، بما في ذلك تقديم بيانات الجيل الخامس دون حدود.

وقد سبق للشركات الكورية أن أنهت بناء الشبكة الخاصة لاستخدام هواتف 5G الذكية وإعداد الخدمات ذات الصلة، حيث بنت أكثر من مائة ألف محطة قاعدة وهو أكبر عدد في العالم. ولهذا سيمكن للمشتركين الاستمتاع بخدمة الجيل الخامس في خمس وثمانين مدينة رئيسية في كوريا، بما فيها سيول. وتتراوح سرعة الجيل الخامس بين 2,2 غيغا بايت، و7,2 غيغا بايت في الثانية، وهو ما يعني أنها أسرع بأكثر من ضعفيْ سرعة تقنية "إل تي إي LTE"، ولذلك سيكون من السهل على المشتركين ممارسة واستخدام وسائط التجارب الغامرة (Immersive Media) مثل الواقع الافتراضي والواقع المعزز ولعبة السحاب والصور فائقة الوضوح.

وبهذا تم تسجيل شركات الاتصالات المتنقلة الكورية الثلاث كأول شركات تقوم بتسويق تقنية الجيل الخامس على مستوى العالم، كما تم تسجيل شركة سام سونغ للإلكترونيات كأول شركة تقوم بتسويق الهواتف الذكية التي تعمل بتقنية الجيل الخامس عالميا. ولهذا فإن كوريا سجلت كأول دولة في العالم يتم فيها تسويق تقنية الجيل الخامس بالمعنى الحقيقي، نظرا لأن المستخدمين العاديين يستطيعون استخدام التقنية.

تجدر الإشارة إلى أن أول تسويق لخدمة الجيل الخامس في العالم كان ضمن المهام الوطنية الرئيسية. وفي أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية لعام ألفين وثمانية عشر تم استعراض الخدمة التجريبية لأول مرة في العالم.