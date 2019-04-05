67 مليون مواطن يستخدمون المواصلات العامة بشكل يومي

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تبين أن 67 مليونا و770 ألف شخص استخدموا بطاقات المرور 6 مليارات و660 مليون مرة طوال العام الماضي في العاصمة سيول. مما يعني ذلك أن 7 ملايين و190 ألف شخص في المتوسط استخدموا بطاقات المرور يوميا. وحسب ترتيب المناطق، فقد بلغ العدد في سيول 3 ملايين و90 ألف شخص، بينما بلغ العدد في مقاطعة كيونغ كي مليونين و60 ألف شخص، وفي مدينة إنتشون 680 ألفا.

كما تبين أن كل شخص يستخدم وسائل المواصلات العامة مرتين في المتوسط يوميا. كما بلغ متوسط مستخدمي وسائل المواصلات العامة الذين يذهبون إلى سيول من مقاطعة كيونغ كي وإنتشون مليونا و260 ألف شخص يوميا. وقد زاد وقت الذهاب والإياب للوصول إلى الشركات خاصة بعد زيادة عدد المدن الجديدة في محيط العاصمة سيول. وتبين أن الوصول إلى الشركات باستخدام وسائل المواصلات العامة يستغرق ساعة واثنتين وعشرين دقيقة في المتوسط.

وبالنسبة للوصول من مدينة إنتشون أو مقاطعة كيونغ كي إلى سيول صباحا، يستغرق ذلك ساعة وثمان وأربعين دقيقة في المتوسط، مما يعني أن من يقطعون المسافة بين سيول ومحيطها كل يوم ينفقون حوالي ثلاث ساعات أو أكثر يوميا.