الرئيس الكوري وفرقة بي تي إس ضمن الشخصيات المائة الأكثر تأثيرًا

قامت مجلة "تايم" الأسبوعية الأمريكية بإدراج الرئيس الكوري "مون جيه إين" والفرقة الكورية "بي تي إس" ضمن القائمة المرشحة للشخصيات المائة الأكثر تأثيرا في العالم.

كما تضم القائمة المرشحة أيضًا الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" والرئيس الصيني "شي جين بينغ" ورئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه"، وعددًا من القادة السياسيين ورجال الأعمال والنشطاء الاجتماعيين والمشاهير والرياضيين.

وسيستمر إجراء تصويت على القائمة المرشحة حتى منتصف ليلة السادس عشر من شهر أبريل المقبل، وسيتم الكشف عن نتائج التصويت في الثامن عشر من أبريل.

ويشار إلى أن مجلة "تايم" تصنف كل عام الشخصيات المؤثرة، وفقًا لتصنيف من خمس مجموعات، وهي: مجموعة العمالقة، والزعماء، والفنانين، والرائدين، والرموز.



