إدراج فرقة بي تي إس ضمن قائمة المرشحين لجائزتي بيلبورد

تم إدراج فرقة "بي تي إس" الشبابية الكورية على قائمة المرشحين للفوز بجائزة "أفضل فنان اجتماعي"، ضمن حفل توزيع جوائز "بيلبورد" الموسيقية الأمريكية، للسنة الثانية على التوالي.

كما تم ترشيحها للمرة الأولى للحصول على جائزة "أفضل فرقة" حيث ستتنافس مع عدد من الفرق المشهورة عالميا، بما فيها "إماجين دراغونز" و"مارون فايف" و"دان إند شيي".

وتم إدراج الفرقتين الكوريتين الأخريين "إكسو" و"غوت سيفن" أيضا ضمن قائمة المرشحين لجائزة "أفضل فنان إجتماعي".

وسيقام حفل توزيع جوائز "بيلبورد" الموسيقية يوم الأول من شهر مايو المقبل في لاس فيغاس بالولايات المتحدة.

وستكشف فرقة "بي تي إس" عن ألبومها الجديد بعنوان "خريطة الروح: بيرسونا" يوم الثاني عشر من أبريل، وسوف تشارك في برنامج "إس إن إل" لتلفزيون "إن بي إس" الأمريكي يوم الثالث عشر، معلنة عودتها.