بي تي إس تجرى لقاءين مع معجبيها في يونيو القادم





تخطط فيرقة "بي تي إس" لإجراء لقائين مع معجبيها في كل من سيول وبوسان في شهر يونيو القادم. وسيقام اللقاء الأول في مدينة بوسان يومي الخامس عشر والسادس عشر من يونيو، واللقاء الثاني في سيول يومي الثاني والعشرين والثالث والعشرين من يونيو. ومن المتوقع يتجمع في هذين اللقاءين عدد من معجبي الفرقة الأجانب من مختلف دول العالم.

ومن القرر أن تصدر فرقة "بي تي إس" ألبوما جديدا بعنوان "خريطة الروح : بيرسونا" يوم الثاني عشر من أبريل الجاري.