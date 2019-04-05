تيه مين عضو فرقة شايني يطلق جولة غنائية في اليابان في يونيو

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سيقوم المطرب "تيه مين" عضو فرقة "شايني" بجولة غنائية منفردة في ست مدن يابانية، وهي: هوكايدو وطوكيو وأوساكا وشيزوكا وفوكوكا، بدءا من يوم الثامن من شهر يونيو القادم. وستكون هذه هي المرة الثانية التي يقوم فيها المطرب "تيه مين" بجولة غنائية منفردة في اليابان منذ أن قام بجولته الأولى عام 2018.

ومن المتوقع أن يركز المطرب "تيه مين" على نشاطه الغنائي المنفرد خلال فترة من الزمن، نظرا لأن الفرقة "شايني" توقفت عن ممارسة أنشطتها بشكل مؤقت بعد أن انضم عضوها "أون يو" إلى الخدمة العسكرية في شهر ديسمبر من العام الماضي ، ويخطط العضوان الآخران "كي" و"مين هو" للانضام للخدمة العسكرية خلال النصف الأول من هذا العام.