فيديو فرقة بلاك بينك يسجل رقمًا قياسيًّا على موقع يوتيوب

سجلت فرقة البنات الكورية الجنوبية "بلاك بينك" رقمًا قياسيًّا على موقع يوتيوب، حيث بلغ عدد مشاهدات الفيديو الموسيقي الأخير لها 100 مليون مشاهدة خلال يومين فقط بعد صدوره.

ووفقًا للشركة الراعية للفرقة "واي جي للترفيه"، فإن عدد مرات مشاهدة مقطع الفيديو الخاص بالأغنية الأخيرة للفرقة بعنوان "اقتل هذا الحب"، قد تجاوز 100 مليون مرة حتى ظهر أمس الأحد.

وجذب مقطع الفيديو الذي نُشر في منتصف ليلة الجمعة، أكثر من 10 ملايين مشاهدة خلال 4 ساعات و13 دقيقة فقط، مسجِّلًا بذلك رقمًا قياسيًّا جديدًا للفنانين الكوريين.

يشار إلى أن الفرقة لديها الآن 13 مقطع فيديو على يوتيوب تجاوزت حاجز 100 مليون مشاهدة.