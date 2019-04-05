© NoTag Design Group

حان الآن موعد استعراض شركة كورية مؤثرة ومجددة في الأسواق العالمية. وشركتنا اليوم هي " NoTag نوتاغ"، وهي شركة تقوم بترويج العلامات التصميمية التجارية الكورية في الخارج. يتحدث إلينا مدير الشركة "تشوي أونغ".





بدأت شركتي بالتعاون مع مجموعة أصدقاء كنا نسكن معًا خلال دراستنا الجامعية وذلك في لندن. وقتها كان هناك الكثيرون من الطلاب ومن بينهم كوريون يتوقون للحصول على وظائف للعمل في بريطانيا بعد التخرج. كانت الحكومة البريطانية يومها قد ألغت نظام تأشيرة العمل السائد واستبدلته بنظام جديد لتشجيع وجذب المزيد من العمالة الأجنبية المؤهلة داخل المملكة المتحدة. كثير من الطلاب تقدموا بطلبات للحصول على مثل تلك التأشيرة حتى لو لم يكونوا يخططون لبدء أعمال تجارية خاصة بهم في بريطانيا. لكنني شخصيا كنت قد بدأت دراستي في المملكة بهدف تأسيس شركتي الخاصة. كانت الفكرة تتملكني أكثر كلما تقدمت في الدراسة.





وأثناء دراسته لنيل درجة الماجستير، حصل "تشوي" على التأشيرة الخاصة التي تمنحه حق الإقامة الدائمة في بريطانيا، وأصبح بذلك أول كوري يحصل على مثل تلك التأشيرة. كما صارت شركته التي أسسها باسم "نوتاغ" هي أول شركة كورية تتأسس بموجب ذلك النظام.





المدير "تشوي" :

مصممو العلامات التجارية الكورية الذين صاروا يتعاملون مع شركتنا لم يعد يعتريهم أي قلق من أي إجراءات معقدة متعلقة بالتصدير للخارج لأننا نقوم بتسهيل وتبسيط الأمر بشكل كامل من حيث الترجمة والرسوم والإجراءات المتعلقة بالشحن والنقل وما إلى ذلك. كلها عمليات تجد أي شركة كورية صغيرة صعوبة في القيام بها بنفسها ونحن نقوم بذلك نيابة عنها وبشكل سلس وسريع وكامل. عند قيام أي شركة تصميم كورية بصناعة أي منتج تتولى شركة "نوتاغ" العمل على عرضها على البائعين الخارجيين المحتملين وترويجها خلال 24 ساعة فقط وتساعد في إتمام عملية البيع خلال أسبوع. لذلك صار شعار الشركة هو "أربع وعشرون ساعة وخلال أسبوع واحد فقط". هكذا أتقنت الشركة فن مساعدة شركات التصميم التجاري الكورية في تصدير منتجاتها للخارج.





لاحظ "تشوي" أن المنتجات الكورية تباع في المملكة المتحدة بنحو ضعفين أو ثلاثة أضعاف سعرها المعتاد. واكتشف أن ذلك بسبب وجود سلسلة من الوسطاء وغير ذلك مما يساهم في رفع الأسعار. ومن أجل ذلك قام بتأسيس شركة "نوتاغ" في عام 2013 لتقديم شكل من الخدمات التجارية التي لم تكن سائدة من قبل. بدأت الشركة في التعاون الوثيق مع الشركات الكورية، والتي كان الكثير منها قد ابتعد عن السوق البريطانية بسبب الإجراءات الروتينية المعقدة.





المدير "تشوي" :

في واقع الأمر فإن أكثر الإجراءات التجارية بسيطة وسهلة في جوهرها. هنالك مرشدات وكتيبات تحتوي على كافة التفاصيل اللازمة من قوائم تسعير ونوعية الوثائق المطلوبة والفورمات والطلبات ذات الصلة. تقوم شركتنا بترتيب وعرض كل تلك الأشياء اللازمة بطريقة سهلة ومبسطة ووضع الإجراءات الخاصة بكل دولة بشكل منفصل. بعد وضع كل المطلوب في شكل معادلات وجداول مفصلة ومرتبة ومخصصة لكل دولة يصبح الأمر سهلا ومفهوما بالنسبة للمنتج المحلي. وبسبب سهولة وسرعة وتبسيط الإجراءات اللازمة صار من العادي القيام بكل الإجراءات الخاصة بتقديم الطلب للجهات الأجنبية المختصة في 24 ساعة فقط. كذلك صار ممكنا لأي مشتر أجنبي تسلم المنتج الكوري المطلوب خلال أسبوع واحد فقط عند قيامه بتفويض شركتنا لعمل الإجراءات المطلوبة. قبل تأسيس شركتنا كانت تلك الإجراءات تستغرق شهورا في بعض الحالات مما كان يتسبب في خسائر للشركات المصدرة.





عندما تقوم أي شركة كورية بالتعاقد مع شركة نوتاغ، فإنها تحسب التكلفة بالعملة الكورية وتقوم بكافة إجراءاتها بالشكل المعمول به في السوق المحلية، وكأنها تتعامل مع طرف كوري. بعدها تقوم شركة نوتاغ بالانتهاء من الإجراءات اللازمة للعمل كوسيط بين الشركة والمشترين بكفاءة وسرعة وبتكلفة معقولة. لم يكن الأمر سهلا في البداية، لكن مع مرور الوقت بدأت الشركة تكتسب الكثير من الزبائن والعملاء من الشركات الكورية الصغيرة، حتى أصبح عددها الآن يقدّر بالمئات.





© NoTag Design Group

المدير "تشوي" :

في العام الأول لشركتنا لم يزد عدد الشركات المتعاملة معنا عن اثنين. وزعنا علامتين تجاريتين على عشرة مشترين في الخارج، ثم طلب عشرة مشترون آخرون تزويدهم بنفس العلامتين التجاريتين. لكن العدد بدأ يزداد بشكل تدريجي متسارع حتى بلغ العدد الآن ما يزيد عن 300 شركة كورية و800 مشتر أجنبي. نقوم في كل موسم باختيار عدد من العلامات التجارية الكورية ونزكيها إلى المشترين أجانب. لدينا عدد معتبر من قنوات التوزيع خاصة داخل المملكة المتحدة ومن بينها شركات كبرى مثل هاردوس وكونران وسيلفريدج. ومؤخرا اتصلت بنا شركات صينية كبرى مثل علي بابا وجينغدونغ وكاولا من أجل خدمات استشارية ومتعلقة بالتصميم التجاري الخاص بمنتجات كورية.





نوتاغ شركة صغيرة لكنها قوية ومؤثرة. وبفضلها صارت الشركات الكورية قادرة على استكشاف عدة أسواق عالمية متنوعة. من أمثلة ذلك شركة "فايند كابور Find Kapoor" الكورية المتخصصة في مجال الموضة، والتي تقدم منتجات كورية راقية وبأسعار مناسبة. تعرّف العالم بشكل واسع على هذه العلامة التجارية الراقية عن طريق شركة نوتاغ، بعد أقل من عامين من طرحها لمنتجاتها في الأسواق. ورغم أن نوتاغ ما تزال شركة مبتدئة إلا أن أحلامها لا تحدها حدود.





المدير "تشوي" :

تطمح شركتنا لأن تصبح قناة رائدة وفعالة في مجال توزيع المنتجات الكورية المتميزة في مجال الموضة والتصميم الراقي في العالم أجمع. نأمل في إقناع أكبر عدد من الشركات العالمية بجودة وتميز ورقي وخصوصية الماركات الكورية العالمية في مجال التصميم والجودة من خلال ما تقوم به الشركة. هناك الكثير من البلدان في العالم التي تملك ممثلين متخصصين في مجال قنوات التوزيع مثل "ليبرتي" التي هي من أشهر المتاجر الفاخرة في بريطانيا والتي لها تاريخ عريق في هذا المجال. شركات البيع والتوزيع اليابانية المعروفة " موجي" هي كذلك قناة محلية يابانية عريقة ومعروفة في مجال التصميم والموضة. الشركة الدنماركية المعروفة " فلاينغ تايغر" أي النمر الطائر هي مؤسسة ذات شعبية هائلة ليس في النرويج فقط وإنما على المستوى العالمي العريض. لا تملك كوريا في الوقت الراهن واحدة من مثل تلك القنوات الشهيرة والمعروفة في مجال التوزيع على مدار العالم بأسره ونتمنى أن تصبح شركتنا نوتاغ هي القناة والاسم الكوري العالمي المشهور في هذا المجال.





من المؤكد أن شركة نوتاغ قد نجحت في تطوير مفهوم تجاري جديد، في مجال التوزيع والتصميم، وهي تدير الآن بشكل مباشر عددًا من القنوات التجارية المتخصصة، داخل وخارج كوريا. تمكنت الشركة من تشييد برنامج ومنصة تجارية عالمية لتمكين المستهلكين العالميين، في بلدانهم المختلفة، من شراء المنتجات الكورية الراقية خلال بضعة أيام وبأسعار مناسبة. إنها شركة صغيرة لكنها تتطلع إلى القيام بدور كبير على خشبة المسرح العالمي.