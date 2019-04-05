شركة كل بي سيستم

© CLBee System

حان الآن موعد التعرف على شركة كورية ناجحة.. اليوم سنتعرف على شركة "كِل بي سيستم 클비시스템" وهي أبرز شركة كورية متخصصة في توفير الحلول الذكية في مجال النشر، وعنها يحدثنا مديرها "لي جيه هو".





تأسست شركتنا عام 2008 بواسطة مجموعة من المتخصصين العاملين في صناعة النشر. دخل جهاز الكومبيوتر "ماكنتوشMacintosh " كوريا في عام 1988 وصارت أجهزة الكومبيوتر الخاصة بالنشر شائعة ومنتشرة بعد ذلك، وهو ما أدى إلى انطلاق ما يشبه الثورة في صناعة النشر. وقتها كان بعض العاملين في شركتنا يقومون بتوفير الخطوط لأجهزة كومبيوتر ماكنتوش للاستعمال في طباعة ونشر جريدة يومية في منطقة "كوانغ جو" بطريقة كانت هي الأولى من نوعها في القارة الآسيوية. تكرر الأمر مع مؤسسة "دونغ آه" للنشر في صفقة كانت هي الأكبر من نوعها في آسيا. ومع انتشار الأجهزة النقالة والمتحركة والتلفونات الذكية، بدأت مؤسسات النشر المحلية في تطوير تطبيقات متحركة. ولشركتنا عدد من المتخصصين الذين أسهموا في ذلك التحول الجذري السريع الذي شهدته مؤسسات النشر في كوريا.





تتكون الشركة من متخصصين وخبراء بدؤوا تطوير البرامج الخاصة بالتصحيح والمراجعة والنشر في كوريا منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي عند بدء النشر بواسطة أجهزة الكمبيوتر. وفي عالم تسير فيه حركة النشر بشكل متسارع من نشر ورقي إلى نشر إلكتروني، ومن شبكة الإنترنت إلى الهواتف الذكية، نجحت الشركة في تحويل الكثير من

الكتب الورقية إلى كتب رقمية دون أي أخطاء.





المدير "لي":

تكمن قدراتنا التنافسية في قيامنا المستمر بتطوير تقنيات مختلفة ومفصلة لبيئة نشر متغيرة بشكل مستمر ومتسارع. كل من الكتب الورقية والكتب الإلكترونية تحتاج لأدوات مختلفة عن بعضها البعض. تحرير الكتب الورقية يحتاج لهوامش محددة من حيث الطول والعرض، في حين أن الكتب الرقمية الإلكترونية تكون متدفقة بشكل انسيابي وحسب حجم الشاشة، وبشكل يتسق ويتوافق مع رغبة كل قارئ. ولكن على الرغم من ذلك، فقد يكون النسق والتصميم الثابت أفيد وأنسب للكتاب الإلكتروني، ونسق السوفتوير الخاص بنا يساعد القارئ على خلق ومراجعة وتحرير المحتوى الرقمي من خلال نظام شديد الفعالية.





درست الشركة بتعمق كل المراحل اللازمة للنشر الإلكتروني، ونجحت في تطوير تقنية خاصة بكل مرحلة على حده منذ أول مرحلة. وكلما ظهر تطور جديد في أشكال النشر، كانت الشركة تعكف على القيام بالأبحاث والتجارب اللازمة لتطوير تقنية جديدة. النشر الإلكتروني صار هو الشكل الأنسب والأكثر شعبية للكتب الرقمية، لكنه بحاجة لبرامج خاصة ومحددة. وبعض الأشخاص المعتادين على قراءة الكتب الورقية قد يجدون ضيقا ويشعرون بعدم الراحة في التعامل مع الكتب الرقمية. وقد نجحت هذه الشركة الكورية في التغلب على تلك المشكلة من خلال تطبيق خاص لتصميم الصفحات يسمى "بيدج بيلدر" وهي تقنية آلية مثلت حلا مريحا للشكل المعقد والصعب الذي يحول بين القارئ المعتاد على الكتب الورقية والقراءة المريحة للكتاب الرقمي. ومن خلال استعمال تلك التقنية تتحول كل المحتويات المضمنة داخل صفحات الموقع الإلكتروني إلى كتب إلكترونية شبيهة إلى حد كبير بالكتب الورقية. ومن بين أبرز وأهم خواص هذه التقنية: سهولة الاستعمال بالنسبة للجميع.





© CLBee System

المدير "لي":

تقنية "بيدج بيلدر PageBuilder" هي تقنية سهلة وبسيطة وذات وظائف أقل مقارنة بتقنية "باور بوينت PowerPoint"، بمعنى أن المستعمل بحاجة لأن يتعلم أشياء قليلة فقط، وهي في نفس الوقت لديها كل تلك الوظائف الرئيسية المهمة والمفيدة واللازمة للتحرير والمراجعة. وبمجرد تمكّن الشخص من التعاطي السلس مع كل المزايا، يصبح من السهل جدا عليه مراجعة وتصحيح أي محتوى بشكل مهني وبسيط وفعال. وهناك وظيفة تساعد المستعمل على عمل صور ورسوم متحركة ومزايا تفاعلية أخرى، وذلك بشكل جذاب ومؤثر.





الغرض الرئيسي من هذه التقنية هو توفير أداة للمراجعة والتصحيح تكون سهلة الاستعمال لكل من يعرف الحد الأدنى من استعمالات نظام "باور بوينت". وحتى بدون أي معرفة بالبرمجة، يمكن للمستعمل مراجعة أي نص أو صورة من خلال حركة بسيطة بواسطة الماوس. ومن خلال بضع ضغطات يمكن إضافة ملفات ميديا متعددة، مثل ملفات الفيديو أو الصوتيات.





المدير "لي":

في إنتاج ممتع ومثير، تمكنت الشركة من تحويل مسرحية أطفال موسيقية مدتها ساعة كاملة إلى كتاب إلكتروني. كانت عملية مليئة بالتحدي بالنسبة للشركة، نظرا لما تحتوي عليه من صعوبة وتعقيد وتفاصيل دقيقة، خاصة عملية تحويل الأنغام الموسيقية إلى نص مكتوب. كان الأمر صعبا وبحاجة للعديد من التجارب، وقد استغرقت العملية حوالي ستة أشهر.





بدأت هذه الشركة الكورية تتطلع الآن لولوج السوق العالمية من خلال وضع خطط ملائمة، بحيث تكون اليابان هي نقطة البداية من خلال المشاركة في مناسبة سيتم تنظيمها في طوكيو خلال هذا الربيع.





المدير "لي":

من الجدير بالملاحظة ندرة وجود أي شركات متوسطة أو صغيرة أو مبتدئة في اليابان في مجال تطوير السوفتوير، على عكس الحال في كوريا حيث يوجد الكثير من مثل تلك الشركات المتخصصة. لهذا فإن شركة مثل شركتنا بكل ما تمتلك من تميز في مجالها ستلفت الأنظار وتجد ما تستحق من اهتمام. هذا هو سبب اهتمامنا بالسوق اليابانية وإعطاء تلك السوق أولوية على كل ما سواها من الأسواق. وسيكون نجاحنا في اليابان بالتأكيد ضمانا للنجاح في مختلف الأسواق العالمية. المحطة القادمة ستكون السوق الأمريكية، وهي سوق ضخمة وهائلة وذات فرص لا تتوافر في مختلف بقاع العالم. يمكن هناك الاستفادة من السوفتوير الخاص بنا في أغراض متنوعة. ولذا نحن نتطلع بكل تصميم لاقتحام السوق الأمريكية.





شركة "كِل بي سيستم" شركة كورية تعمل من أجل ابتكار تكنولوجيا تساعد كل الناس في مختلف أنحاء العالم على التحول للقراءة الإلكترونية والاستمتاع بها بشكل سهل وسلس وجذاب.