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بعد افتتاح محطة "سيول الثقافية 284" في عام 2011 بعد إتمام عمليات الترميم، تحولت المحطة إلى مكان خاص بإقامة وتنظيم مختلف الفعاليات الثقافية. أما رقم 284 الذي يحمله هذا الاسم فهو رقم الموقع التاريخي لهذا المبنى. حيث يمكن الاستمتاع بالمعارض والأحداث الثقافية التي تقام فيه مجانا. كما تم افتتاح معرض متعلق بالمنطقة منزوعة السلاح مؤخرا. حيث عرضت العديد من الأعمال الفنية لخمسين فنانا تحت موضوع "المنطقة منزوعة السلاح"، بتنظيم وزارة الثقافة والرياضة والسياحة، ويستمر هذا المعرض حتى السادس من مايو القادم.

كما تم تقسيم هذا المعرض إلى خمسة موضوعات، بما فيها المنطقة منزوعة السلاح كمكان مستقبلي، وحياة الجنود والسكان الذين يعيشون هناك، والحياة والبيئة في المنطقة منزوعة السلاح، وتاريخها ومناظرها. وفي القاعة التي توجد في وسط المبنى يوجد عرض بعنوان "المكان الحالي" الذي يعد ملتقى بين المكان والزمان بالنسبة للمنطقة منزوعة السلاح، حيث يمكن الاطلاع على وضع شبه الجزيرة الكورية التي تتوجه حاليا إلى السلام. كما يمكن مشاهدة جرس السلام للمنطقة منزوعة السلاح الذي يبلغ ارتفاعه 7.2 متر، وقد صُنع من خلال إذابة الأسلاك الشائكة التي بقيت بعد عمليات إزالة نقاط الحراسة من المنطقة منزوعة السلاح في العام الماضي.