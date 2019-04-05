مكتبات تسمح لزوارها بإحداث ضوضاء

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من المتوقع افتتاح بعض المكتبات العامة في سيول التي تسمح بإصدار أصوات وضوضاء لأول مرة في البلاد لكي يتمكن الناس من ذوي الاحتياجات الخاصة استخدام المكتبات بكل راحة. حيث تغير هذه المكتبات المفهوم التقليدي لأجواء المكتبات.

كما تخطط بلدية سيول إلى تحسين أماكن المكتبات مع المواطنين، ودعم برامج ثقافة قراءة الكتب، وذلك في إطار جهودها المبذولة للارتقاء بالمكتبات العامة إلى مستوى أعلى. وتنفذ بلدية سيول مشروعا لتحويل المكتبات إلى أماكن يحلم بها المواطنون في أربعة أحياء وهي" كانغ بوك، وكو رو"، و"سونغ دونغ"، و"سونغ با".

وفيما يخص بناء المكتبات التي تسمح بالضوضاء من أجل ذوي الاحتياجات الخاصة، سيشارك المواطنون في عمليات تطوير الخدمات بأنفسهم بعد تشكيل لجنة استشارية من المواطنين.

ومن أجل حل متطلبات مستخدمي المكتبات الذين تزيد أعمارهم عن خمسين عاما، سيتم تنفيذ مشروع لدعم برامج ثقافة قراءة الكتب لكبار السن. جاء هذا المشروع في الوقت الذي تحتل فيه فئة الخمسينيات من العمر المركز الأول من حيث نسبة استخدام المكتبات العامة من بين مختلف الفئات العمرية. ومن المخطط أيضا تعيين وتشغيل مركز دعم الطبقات الضعيفة من حيث المعرفة والمعلومات من أجل تحسين خدمات المكتبات لهؤلاء الضعفاء معرفيا ومعلوماتيا.