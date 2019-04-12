علي وملك: استكشاف الثقافة العربية





يستضيف القسم العربي في حلقة هذا الأسبوع طالبيْن كورييْن في السنة الرابعة في قسم اللغة العربية بجامعة "هان غوك"للدراسات الأجنبية وهما: "أو هيون سوك오현석" واسمه العربي "علي"، و"كيم مين جي김민지" واسمها العربي "ملك"، وقد شاركا مؤخرا في "مناظرة قطر"، حيث فاز "علي" بجائزة أحد أفضل المتحدثين في المناظرة.

ويحكي "علي" وملك" عن خبراتهما في الدول العربية، وكيف اختارا دراسة اللغة العربية، حيث تقول "ملك" إنها زارت فلسطين لأن لديها صديقة فلسطينية تدرس معها في الجامعة، حيث اكتشفت الكرم العربي وأحست كأن كل الفلسطينيين عائلتها. وقالت إنها أرادت أن تتعلم اللغة العربية منذ أن كانت طفلة صغيرة لأنها كانت تريد مساعدة الأطفال العراقيين الذين يعانون من الحرب في ذلك الوقت.

ويقول "علي" إنه اكتشف أن الدول العربية ليست مجرد صحراء وبدو وإرهاب كما هو شائع، حيث اتضح له أن العرب لطفاء، وأن الدول العربية لديها تاريخ غني وثقافة عميقة. ويضيف "علي" أنه يعتقد أنه لم يختر اللغة العربية، بل إن اللغة العربية هي التي اختارته!

المزيد في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم: "لقاء الجمعة".





تقديم الصور : اوو هيون سوك