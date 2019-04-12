مهاجر يمني يخطف قلب سيدة كورية في جزيرة جيجو

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أفتتح مطعم "وردة" الحلال في شهر نوفمبر من العام الماضي في حي "سام دو دونغ" بجزيرة "جيجو".

ويعمل في هذا المطعم اثنان من اللاجئين اليمنيين هما "محمد أمين" و"سامي البدني". وقد تمكن "محمد أمين" من خطف قلب صاحبة المطعم السيدة الكورية "ها مين كيونغ" التي تعرّف عليها خلال عمله في المطعم، وتزوج منها أخيرا يوم الأحد الماضي.

والتقى المهاجر اليمني "محمد أمين" بالسيدة الكورية "ها مين كيونغ" لأول مرة في مطعم "وردة" الذي عملا فيه معا، حيث كانت السيدة "ها" صاحبة المطعم مسؤولة عن تلقي الطلبات وتقديم الطعام للزبائن، بينما كان "أمين" يعمل طباخا ويقوم بإعداد الوجبات.

ويبدو أن المحادثات بين المهاجر اليمني "أمين" والسيدة الكورية "ها" الممزوجة بخليط عجيب بين اللغات الكورية والإنجليزية والعربية حول الأمور المتعلقة بإدارة المطعم والوجبات المقدمة للزبائن، قد أشعلت شرارة الحب بين قلبيهما.

وفي هذا الصدد، قال "لي ييه سوه" صديق العروسة الذي يدير معهما المطعم، إنه لم يكن يتوقع أن تنشأ قصة الحب بينهما، لكن ذلك لم يكن غريبا على الإطلاق.

وأرجع العروسان أهم أسباب نشوء الحب بينهما رغم الاختلافات اللغوية والثقافية والدينية، إلى الاحترام المتبادل، حيث قال العريس "أمين" إن السيدة "ها" تحترمه وهو يحترمها في نفس الوقت.

وأضاف أن لديهما أيضا الكثير من الأصدقاء الرائعين الذين يحبونهما، وأن الصدفة التي جعلته يتعرف على السيدة "ها" وعلى هؤلاء الأصدقاء الرائعين تعد أعظم نعمة في حياته.

وقد أقيم حفل زفافهما صباح يوم الأحد الماضي في مدرسة "جيجو هيانغ كيو" الكونفوشية، حيث عقدت مراسم الزفاف بالطقوس التقليدية الكورية.

الجدير بالذكر أن السيدة الكورية "ها مين كيونغ" صاحبة المطعم والمسؤولة عن إدارته قد وفرت في العام الماضي مكانها الخاص بالتدريب على الرقص التقليدي في جزيرة جيجو، لبعض اللاجئين اليمنيين الذين كانوا ينامون في الشوارع، ليستقروا فيه بشكل مؤقت.

ومن خلال احتكاكها معهم، أصبحت السيدة الكورية "ها" تدرك أن معظم اللاجئين اليمنيين الذين وصلوا إلى جزيرة جيجو للجوء إلى كوريا، يجدون صعوبة في تناول الطعام بسبب عدم توافر المواد الغذائية الحلال هناك، وهو ما دفعها لفتح مطعم للطعام الحلال.

وأصبح مطعم "وردة" نقطة تجمع لليمنيين المقيمين في جزيرة جيجو، وهو المطعم الوحيد الذي يبيع الأطعمة الحلال هناك، كما أصبح مكانا يعبر عن الصداقة بين العرب والكوريين.