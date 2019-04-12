مضيفة كورية في طيران الإمارات تفوز بالجائزة الكبرى في مسابقة تحضير الوجبات

ⓒ https://wejhatt.com

نظمت شركة طيران الإمارات، بمناسبة إطلاقها قناتين للأطعمة والمشروبات على نظامها للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي، مسابقة لموظفيها تحفزهم على عرض مواهبهم في مجال تحضير الوجبات.

وقد فازت المضيفة الكورية "كانغ جي ييه" بالجائزة الكبرى، حيث ستدرج وجبتها "توفو رويال" ضمن قائمة أطعمة الدرجة الأولى على خط "دبي- سيول" لمدة 3 أشهر هذا العام.

وقالت "كانغ جي ييه" إنها قررت دخول المسابقة لأنها شغوفة بتحضير الطعام، وأيضا لكي تسلط الضوء على المطبخ الكوري، معربة عن سرورها لاختيار لجنة التحكيم طبق "توفو رويال" المصنوع من فول الصويا والذي قامت بتحضيره لتقديمه على الطائرات.

وأوضحت "كانغ" أن جدتها كانت تعد طبقاً مماثلاً حين تجتمع العائلة، كما أن هذا الطبق كان يقدم لملوك مملكة "تشوسون" الكورية، وقالت إنه من الممكن استكشاف حضارات وثقافات الدول المختلفة من خلال الطعام، وهو ما يساهم في تقريب الناس من بعضهم البعض.

كما قالت إن طيران الإمارات توفر أطباقأً تلائم جميع وجهاتها على أكبر مطعم طائر في العالم، وهو ما يجعلها فخورة بمساهمتها في إثراء قائمة الطعام على طائرات الإمارات، وإضفاء المزيد إلى تجربة العملاء.

وتعاونت المضيفة "كانغ جي ييه" مع الشيف "وانغ دي شيانغ"، نائب الرئيس التنفيذي للطهاة في طيران الإمارات، حيث قاما بابتكار قائمة وجبات سهلة التقديم في الدرجة الأولى، وتعد تكملة للوجبة الأساسية التي تقدم على هذه الدرجة.

لؤلؤة: وسوف تقدم طيران الإمارات وجبة "توفو رويال" خلال شهور أبريل وأغسطس وديسمبر من هذا العام على الخط الذي يربط بين سيول ودبي.

وتشرك طيران الإمارات موظفيها باستمرار في أنشطة وفعاليات تسلط الضوء على مواهبهم المتعددة اعترافاً منها بأهمية توفير بيئة عمل محفزة لهم.

وتخدم طيران الإمارات مطار إنتشون الدولي في سيول برحلة يومية بطائرات إيرباص إيه 380 . وتقدم أفضل الأطباق المحلية المحضرة باستخدام منتجات طازجةذات جودة عالية.