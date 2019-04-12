استبيان للتعرف على مظاهر الاستعجال في المجتمع الكوري

ⓒ Getty Images Bank

تم إجراء استبيان للتعرف على الأشياء التي جربها الأجانب أو لاحظوها بشأن مسألة الاستعجال في المجتمع الكوري، ومن هذه المظاهر جاء في المركز العاشر، أن الكوريين يأكلون شيئا في أثناء انتظارهم لدفع مبلغه. وفي المركز التاسع، أن الكوريين يغلقون موقع الإنترنت إذا لم يفتح لمدة 3 ثوان. وفي المركز الثامن، أن الكوريين يغسلون أسنانهم في أثناء التبول في الحمام. وفي المركز السابع: أن الكوريين يخرجون من دور السينما قبل الانتهاء من تقديم أسماء طاقم الإخراج وأسماء المشاركين في الفيلم. وفي المركز السادس أن الكوريين يأكلون النودل في الكوب دون انتظار لمدة 3 دقائق بعد صب الماء الساخن عليه. لاحظت ذلك. لا يستطيعون الانتظار لمدة 3 دقائق.

أما في المركز الخامس، فقد جاء أن الكوريين يضغطون زر "إغلاق" قبل إغلاق المصعد. أتفق مع ذلك، ويحدث ذلك في أغلب الأحيان.

وفي المركز الرابع، أن الكوريين يأكلون اللحم قبل طهيه بالكامل. وفي المركز الثالث أنهم يستعجلون دخول الحمام خاصة المسنين. وفي الثاني أنهم يحاولون اللحاق بالأوتوبيس بعد تحركه بالفعل، وفي المركز الأول، أن الكوريين يأخذون كوب القهوة قبل انتهاء إعداده في الماكينة.