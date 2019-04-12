أجنبي يشكو من إخفاء وجوه المجرمين في التلفزيون الكوري

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كتب أحد الأجانب المقيمين في كوريا مقالا حول خبراته في مشاهدة قنوات التلفزيون الكورية. حيث لاحظ هذا الأجنبي شيئا مختلفا عن البرامج الأجنبية، وهو تغيير صوت المشاركين، أو عدم الكشف عن وجوههم لتصبح غامضة. وذلك بهدف عدم التعرف على هوياتهم. يحدث ذلك خاصة في النشرات الإخبارية. وشكا الأجنبي من إخفاء وجوه المتهمين بجرائم أو المجرمين، وعدم الكشف عن المعلومات الشخصية المتعلقة بهم. بينما يتم الكشف بسهولة عن هويات الضحايا أحيانا.