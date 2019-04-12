تجاوز عدد مشاهدة الفيديو الموسيقي لأغنية فرقة إتزي 100 مليون مرة









تجاوز عدد مشاهدة الفيديو الموسيقي لأغنية فرقة "إتزي" النسائية بعنوان "دلاّ دلاّ" حاجز الـ100 مليون مشاهدة في يوتيوب يوم الثامن من شهر أبريل الجاري. وكانت الفرقة قد كشفت عن أول ألبومها المصغر بعنوان " إتز ديفرانت" أي "هذا يختلف" في شهر فبراير الماضي ، حيث تم تجاوز عدد مرات مشاهدة أغنيتها "دلاّ دلاّ" ال100 مليون مرة خلال 57 يوما من الكشف عنها. وبهذا، أصبحت فرقة "إتزي" أسرع فرقة كي بوب كورية من حيث تجاوز حاجز ال100 مليون مشاهدة. ويمكنكم مشاهدة أغنية "دلاّ دلاّ" على العنوان التالي:

https://youtu.be/pNfTK39k55U

كما يمكنكم متابعة الفرقة على إنستغرام:

https://www.instagram.com/itzy.all.in.us