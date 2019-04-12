عودة فرقة بي تي إس من خلال برنامج تلفزيوني أمريكي

عادت فرقة "بي تي إس" الشبابية الكورية بتقديم أداء لأغنيتها الرئيسية في ألبومها الجديد بعنوان "خريطة الروح: بيرسونا"، في برنامج "ساترداي نايت لايف" في قناة "إن بي سي" الأمريكية، وتم بثه أمس الأحد.

وقد قدمت الفرقة في هذا البرنامج الممثلة الأمريكية الشهيرة "إيما ستون" بطلة الفيلم "لالا لاند".

ويذكر أن ألبوم الفرقة الجديد يتصدر حاليا قوائم "آي تيونز" الموسيقية في 86 دولة حول العالم في أعقاب الكشف عنه يوم الثاني عشر من أبريل الجاري.

كما تجاوز عدد مرات مشاهدة الفيديو الموسيقي للأغنية الرئيسية لهذا الألبوم بعنوان "قصيدة للأشياء الصغيرة" 100 مليون مرة خلال 37 ساعة من نشرها على يوتيوب.

وسوف تعود الفرقة إلى سيول يوم السابع عشر من أبريل الجاري لممارسة نشاطات ترويجية لألبومها الجديد.