© Cheongsong BAEKJA

حان الآن موعد التعرف على شركة كورية ناجحة.. اليوم نتعرف على شركة ذات تاريخ طويل في مجال صناعة الخزف الأبيض التقليدي، وهي شركة "تشونغ سونغ بيك جا 청송 백자" التي فازت بجائزة "التصميم الحي" في الدورة الأخيرة من معرض سيول للتصميم الداخلي.





رئيسة "جون ":

ظلت شركتنا حريصة على الحضور المنتظم في معرض سيول للتصميم الداخلي على مدى تسعة أعوام متتالية. ليس لدينا أي محل تجاري ثابت، وإنما لدينا أربعة حرفيين فنيين ماهرين متخصصين في فن الخزف، والذين استقوا خبراتهم ومهاراتهم من الأستاذ والخبير "كو مان كيونغ 고만경" الذي كان يعمل خبيرا وفنانا في مركز تراثي متخصص، وتوفي للأسف في العام الماضي. "تشونغ سونغ بيك جا" هو اسم شركتنا التي تعمل في مجال الخزف الأبيض الذي يتم إنتاجه في منطقة "تشونغ سونغ" في مقاطعة شمال "كيونغ سانغ" منذ عصر مملكة "جوسون". وقد تم اكتشاف عدة أفران قديمة خاصة بالخزف يعود تاريخها لعصر مملكة جوسون هناك، من ثم، تقرر تأسيس مركز تراثي متخصص في تلك المنطقة للمحافظة على تلك الصناعة التقليدية.





شركة "تشونغ سونغ بيك جا" هي واحدة من بين أكبر أربع شركات للبورسلين في كوريا منذ عصر مملكة جوسون. وفي حقبة العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي كانت تصدر الخزف الفاخر إلى اليابان، ولكن توقف إنتاجها خلال خمسينيات القرن الماضي، ثم استؤنف مرة أخرى بفضل خبراء مثل الفنان الراحل "كو مان كيونغ".





رئيسة "جون ":

الخزف الذي تنتجه شركتنا يتم إنتاجه بعد السحق الدقيق للحجارة الفخارية التي تسمى في كوريا "دو صوك"، ثم خبزها داخل أفران تصل درجات الحرارة فيها لما بين 1200 و1300 درجة مئوية. لا يستعمل الحرفيون المهرة أي ماكينات، ولذلك يتم كل شيء بواسطة الأيدي حسب التقاليد المتوارثة، وهو ما يرفع من قيمتها الفعلية كثيرا. لدينا عملاء حريصون على شراء منتجاتنا مع الانتظار لشهر أو اثنين حتى يتسلموا طلبياتهم حسب المواصفات التي يحددونها.





الخزف الأبيض في معظم أنحاء العالم يصنع من الطين، إلا أن الخزف الذي تصنعه هذه الشركة هو من حجارة الفخار التي تواجد في منطقة "تشونغ سونغ". فبعد طحن تلك الحجارة يتكون مسحوق ناعم أبيض بلون اللبن، وتجري غربلته عدة مرات بحيث يصبح خفيفا مثل قشر البيض. ورغم أن العملية برمتها ما زالت تتم يدويا كما كان يحدث في الزمن الماضي، إلا أن المنتجات الخزفية الحديثة صارت الآن بعد الكثير من الأبحاث والتجارب التي أجرتها الشركة، متماسكة وقوية.





© Cheongsong BAEKJA

رئيسة "جون ":

كل شيء في الزمن الحاضر اختلف عن الماضي. ولكن تتمسك الشركة بموروثاتها وتقاليدها، مع الحرص على التطوير بشكل يتسق مع المتغيرات في أمزجة ورغبات الناس، وهو ما يساعد على أن تجد منتجات الشركة شعبية وتجاوبا كبيرا يتمثّل في زيادة في المبيعات. بعض عملائنا أرسلوا لنا صورا وأشرطة فيديو شخصية وهم يتناولون طعامهم مع ضيوفهم باستعمال منتجاتنا. ونحن في غاية السعادة برضاء عملائنا عن منتجات شركتنا من المواد الخزفية.





منتجات الخزف الأبيض التي تنتجها هذه الشركة تصلح للاستعمال في الحياة اليومية تماما كما كان الحال في عصر مملكة جوسون، إلا أنها تبدو كذلك راقية وكأنها تحف أنيقة وعصرية، لأنها منتجات تحتفظ بالتقاليد وتهتم بالحداثة والأناقة والجمال في نفس الوقت.





رئيسة "جون ":

متاجر فاخرة وشركات معروفة أبدت رغبة واهتماما بشراء منتجاتنا والتعاقد مع شركتنا، ونحن ندرس حاليا تلك الطلبات للنظر في كيفية التجاوب معها. كان للشركة وجود فعال في المعرض الخاص بمركز ثقافة المطبخ الكوري. وبمناسبة الذكرى الثلاثين على إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين كوريا والمجر، تقرر افتتاح مركز للثقافة الكورية في مدينة "بودابست"، سيتضمن عرض العديد من منتجاتنا الخزفية التقليدية.





كميات كبيرة من منتجات الشركة من الخزف الأبيض التي يتم إنتاجها سنويا يتم بيعها وتسويقها بشكل سريع عبر طلبيات متتالية. وخلال هذا العام، كما كان الحال كذلك في الأعوام السابقة، أبدى العديد من المراكز والشركات العالمية، داخل وخارج كوريا، رغبتها في إبرام تعاقدات مع هذه الشركة الكورية المتخصصة في إنتاج الخزف ذي النوعية رفيعة المستوى.





رئيسة "جون ":

في تقديري فإن شركة "تشونغ سونغ بيك جا" تنتهج أسلوبا يمكن تسميته بـ"الجمال البطيء". فكل حرفي وفني وعامل في الشركة يبذل أقصى جهده من أجل صناعة منتجات تتميز بالجمال والأناقة من خلال عملية طويلة ومتصلة من طحن وسحق وإحماء وتشكيل. وبفضل هذا الجهد والحرص والتأني في التصنيع، تكتسب المنتجات شكلا جماليا أنيقا ومتفردا ولونا متميزا يندر أن تجد له مثيلا في المنتجات الخزفية الأخرى في كل أنحاء العالم. نحن مصممون على التمسك بمنهجنا التقليدي الموروث لخلق منتجات ذات قيمة وخاصية جمالية رفيعة المستوى ولا مثيل لها، لإرضاء جميع عملائنا.





الخزف الأبيض الذي تنتجه هذه الشركة يكشف عن روح جمالية قائمة على تراث وتاريخ طويل يتسم بالعراقة والأصالة، ولذلك فإن لديه القدرة على إرضاء محبي الخزف في كل أنحاء العالم.