العديد من الفعاليات الاحتفالية بمناسبة ذكرى مرور ١٠٠ عام على تأسيس الحكومة

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بمناسبة ذكرى مرور ١٠٠ عام على تأسيس الحكومة الكورية المؤقتة في مدينة "شانغهاي" الصينية يوم الحادي عشر من أبريل من عام 1919 عقب اندلاع حركة الأول من مارس للاستقلال عن الاحتلال الياباني. أعلنت بلدية سيول عن افتتاح معرض حول المحتويات المصورة ثلاثية الأبعاد في الطابق الأول تحت الأرض في مقر بلدية سيول بمناسبة الذكرى المئوية على تأسيس الحكومة الكورية المؤقتة. حيث يتكون المعرض من محتويات مصورة حول التيارات التاريخية من عام 1919 إلى عام 2019، وأنشطة الحكومة الكورية المؤقتة، والصور والسجلات الخاصة بالأحداث التاريخية ذات الصلة. كما يتضمن منطقة للتصوير يمكن فيها التقاط صور على خلفية بعض المشاهد التاريخية.

ومن المتوقع أن يستمر انعقاد هذا المعرض حتى شهر يونيو الذي يُحتفل فيه بيوم قُدامى المحاربين. وفي هذا السياق، أعرب مدير تخطيط التواصل مع المواطنين التابع لبلدية سيول عن أمله في أن يحصل هذا المعرض على قبول عدد كبير من المواطنين الزوار بشأن القيمة التاريخية لتأسيس الحكومة الكورية المؤقتة، بحيث يكون ثروة قيّمة للمائة عام القادمة دون اكتفاء التاريخ الكوري بماضيه.

كما أصدر مكتب الخدمات البريدية التابع لوزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ٦٦٤ طابعا تذكاريا بهذه المناسبة في ذلك اليوم. وتحتوي هذه الطوابع التذكارية على مشاهد تاريخية لحفل التهنئة بقدوم العام الجديد للحكومة المؤقتة والبرلمان المؤقت، إلى جانب بعض الجمل الواردة في ميثاق كوريا الجنوبية المؤقت.

وتتحدث هذه الجمل عن أن حركة الأول من مارس التي اندلعت في عام 1919 للاستقلال عن الاحتلال الياباني أعطت أملا لقادة الشعب والمناضلين الذين نشطوا داخل كوريا وخارجها. وهو ما أدى إلى نشوء حركات تهدف إلى تأسيس حكومة مؤقتة من أجل تحقيق الاستقلال الوطني بكل عزم وتصميم.