جمع عدد من المتطوعين للمشاركة في فريق التخطيط لمهرجان مياه الأمطار

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أعلنت بلدية سيول مؤخرا عن جمع عدد كبير من المتطوعين للمشاركة في فريق التخطيط لمهرجان مياه الأمطار الذي سيقام في شهر يوليو من هذا العام. ويعتبر هذا المهرجان من أشهر المهرجانات في سيول. حيث تم إطلاقه في عام 2016 في سيول للمرة الأولى من أجل نشر صورة مياه الأمطار الإيجابية والتذكير بأهميتها من جديد.

ويتم تخزين مياه الأمطار خلال المهرجان في خزان مياه وُضع تحت الأرض في مقر بلدية سيول، وهي مياه آمنة حصلت على اعتماد في فحص نوعية المياه.

ويحمل عنوان المهرجان اسم عاصمة النمسا "فيينا"، بينما هو في الواقع كلمة مركبة من ثلاث كلمات معا، وهي: أول كلمة هي كلمة كورية "بي" أي "مطر"، والثانية هي إنجليزية "آند" يعني "و"، أما الكلمة الأخيرة فهي كلمة كورية "نا" أي "أنا"، والذي يعني "المطر وأنا".

وحسبما قال مسؤول في هذا المهرجان فإن معظم المواطنين الذين شاركوا حتى الآن هم من مختلف المجالات، بمن فيهم بعض الجنود الذين يؤدون الخدمة العسكرية، وقد شاركوا بشكل فعال جدا خلال إجازتهم. ورغم أن المواطنين المتطوعين ليسوا متخصصين في التخطيط للمهرجانات، إلا أن لديهم اهتماما كبيرا ورغبة شديدة في المشاركة في مثل تلك الأعمال، ومن ثم أظهر معظم المواطنين المشاركين حماسا وجهودا كبيرة في القيام بمهامهم المتاحة بنجاح.