فيلم عيد الميلاد يحتل المركز الأول في شباك التذاكر





احتل فيلم "عيد الميلاد" من بطولة الممثلين الكبيرين الممثلة "جون دو يون"، والممثل "سو كيونغ كو" المركز الأول في شباك تذاكر الأفلام الكورية في، حيث جذب مائتين وواحدا وثلاثين ألف مشاهد تقريبا خلال ثلاثة أيام من يوم الجمعة إلى يوم الأحد الماضي. وبلغ عدد المشاهدين التراكمي سبعمائة اثنين وستين ألف مشاهد تقريبا، وقد حافظ على المركز الأول خلال سبعة أيام متتالية منذ يوم الثامن من أبريل.

وجذب هذا الفيلم اهتماما أكبر مع اقتراب الذكرى الخامسة على حادثة غرق العبارة "سيه وول" لأنه يتحدث عن مشاركة الذكريات التي يحملها كل واحد من أسر ضحايا حادثة غرق العبارة "سيه وول".

وفي هذا الصدد، أعلنت هيئة التعليم التابعة لمدينة "وول سان" أن جميع موظفيها شاهدوا هذا الفيلم سويا لتذكير الطلاب والمعلمين بضحايا حادثة غرق العبارة "سيه وول" والتفكير في قلوب أسرهم الحزينة التي تعيش وتحمل ذكريات مؤلمة بمناسبة الذكرى الخامسة لها. كما أنه تمت مشاهدة الفيلم بشكل جماعي من أجل إعادة التذكير بأهمية الحفاظ على السلامة.

وبمناسبة الذكرى الخامسة لحادثة غرق العبارة "سيه وول" تقام مختلف الأحداث فضلا عن مشاهدة فيلم "عيد الميلاد" في جميع أنحاء البلاد، مثلا تقيم هيئة التعليم التابعة لمدينة سيول مختلف الفعاليات من أجل تذكر الضحايا ونشر ثقافة السلامة على نطاق أوسع والوقاية من الحوادث بسبب عدم الالتزام بالسلامة.