بدء الرئيس مون جولته التي تشمل 3 دول في آسيا الوسطى

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بدأ الرئيس "مون جيه إين" جولة إقليمية تشمل 3 دول في آسيا الوسطى في إطار سياسة الشمال الجديدة التي وضعها إلى جانب سياسة الجنوب الجديدة. تجدر الإشارة إلى أن هذه الدول المتميزة بالموارد الطبيعية المتوفرة ظلت تحافظ على نمو مطرد.

ويهدف الرئيس مون من خلال زيادة التعاون الاقتصادي مع هذه الدول إلى توسيع الأراضي الاقتصادية وتطوير محركات للنمو. بالإضافة إلى ذلك تكتسب كازاخستان معنى خاصا باعتبارها نموذجا للتخلي عن الأسلحة النووية.

يذكر أن حجم التبادلات التجارية بين كوريا ودول آسيا الوسطى غير كبير بالمقارنة مع المناطق الأخرى ولكن يعني ذلك أن هناك مجالًا كبيرًا لزيادته في المستقبل حسب تعبير مقر الرئاسة الكورية.

وأشار مقر الرئاسة الكورية إلى أن التعاون مع هذه الدول يتوسع بوتيرة سريعة بالفعل. ومن هذا المنطلق يرتكز جدول أعمال جولة الرئيس على المجال الاقتصادي.

في تركمانستان سيزور الرئيس مصنع "كيانري" للغاز والكيمياء، للعلم فإن الشركات الكورية فازت بعقد لبناء وحدة صناعية كبيرة اعتمادا على قدرتها التنافسية العالمية في المجالات البتروكيمائية.

يذكر أن زيارة مون إلى مصنع كيانري تمثل حجر أساس لتوسيع التعاون في المستقبل بحيث ينوي مون توسيع التعاون من بناء المصانع إلى إدارتها وتسويق منتجاتها. ويمكن أن تتيح زيادة هذا التعاون قاعدة أساسية للتعاون الاقتصادي مع تركمانستان في المستقبل في الوقت الذي تسعى هذه البلاد إلى التنويع الصناعي، أي إنعاش الصناعات البتروكيمائية باستخدام مواردها الطبيعية الغنية. وتمتاز كوريا بالقوة التنافسية العالية في هذا المجال. ولهذا فإن هناك إمكانية كبيرة للتعاون بين البلدين.

تمثل أوزبكستان أكبر دولة للتعاون التنموي مع كوريا في آسيا الوسطى بحيث أبرم البلدان عقد دعم باستخدام صندوق التعاون الاقتصادي الخارجي في العام الماضي، كما أنهما يناقشان بعض المشروعات المرشحة.

وينص العقد على أن الحكومة الكورية تقدم دعما ماليا بقيمة 500 مليون دولار إلى إزبكستان حتى عام 2020.

ومن المقرر أن يعقد منتدى للأعمال يحضره حوالي 500 من رجال أعمال البلدين خلال فترة زيارة الرئيس مون. وينوي البلدان تعميق التعاون في مجالات إنشاء مصانع الكيميائيات الغازية والرعاية الصحية.

أما كازاخستان فتركز كوريا على توسيع التعاون معها في مجال البني التحتية للمواصلات والتوزيع. ويولي مقر الرئاسة الكورية اهتماما خاصا بمكانة هذه الدولة المهمة في مجالات المواصلات واللوجستية في يوراسيا. كما أنه هناك شيء مهم يضع به الرئيس مون اهتمامه ألا هو تجربة كازاخستان في التخلي عن الأسلحة النووية.

يذكر أن هذه الدولة كانت قد أصبحت ما يسمى بدولة مالكة للأسلحة النووية بشكل غير مباشر، نتيجة لانهيار الاتحاد السوفياتي السابق. ولكنها تخلت عن أعبائها من خلال إزالة الرؤوس النووية والصواريخ اعتمادا على الدعم الأمريكي. وكان قانون "نون روكا" الأمريكي الذي تم سنه في عام 1991 أساسا لهذه العملية. وقيل إن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" كان قد استمع إلى "النموذج الكازاخستاني" قبل حضور الجولة الأولى من مباحثات القمة الكورية الشمالية والأمريكية. ولهذا فإن مناقشة التجربة الكازاخستانية تمثل أحد أهم أركان جولة الرئيس مون الأخيرة.