تنظيم مسابقة حول القدرة على عدم التفكير في العاصمة سيول





سيتم تنظيم مسابقة خاصة بالقدرة على عدم التفكير في العاصمة سيول في الحادي والعشرين من شهر أبريل، على شواطئ نهر الهان. حيث يقوم المشاركون بالجلوس بدون تفكير لمدة 90 دقيقة، ويقوم فريق الحكام بفحص نبض المشاركين كل ربع ساعة. وخلال المسابقة يمنع المشاركون من الكلام تمامًا، وإذا كان لديهم أي طلب لهيئة التنظيم، فيمكنهم التعبير عن ذلك بالكتابة على الأوراق، حيث توجد أوراق ملونة على أساس نوع الطلب، فالورقة الحمراء تُستخدم عندما يشعر المشارك بالنعاس، أما الورقة الزرقاء فتُستخدم عندما يشعر المشارك بالعطش، والورقة الصفراء عند الشعور بالحرارة، والورقة السوداء للأشياء الأخرى غير ذلك.