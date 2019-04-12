أنواع الهدايا غير المرغوبة في البلدان المختلفة

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تختلف أنواع الهدايا التي قد تكون غير مرغوب بها من بلد إلى آخر. فمثلا، في فرنسا لا يُوصى بإهداء العطر للفرنسيين، وذلك لأن الشعب الفرنسي متميز في معرفة العطور، ونوع العطر المفضل مختلف تماما لكل فرد. كما أن إهداء الشعب الفرنسي لأنواع النبيذ غير مرغوب في إطلاقا، وذلك لاختلاف أنواع النبيذ المفضلة لكل فرد مثل أنواع العطور. كما أن الوردة الحمراء ترمز إلى طلب الزواج، فيتم إهداء هذه الزهرة بين المتحابين فقط. وكذلك زهرة القرنفل لأنها تُستخدم في الجنازات فقط.

أما في ألمانيا فيُحظر استخدام أوراق التغليف البيضاء أو السوداء أو البنية، لأنها ترمز إلى سوء الحظ. كما أن الشعب الألماني يفضل الزهور بدون تغليف.

وفي بولندا، يُفضل إهداء الزهور لكن عدد الزهور يجب أن يكون فرديا. كما يُفضل الشعب البولندي أنواع الهدايا بأسعار مناسبة غير ثمينة. أما في روسيا فترمز الزهرة الصفراء إلى الفراق، كما يرمز عدد الزهور الفردي إلى التهنئة، بينما يرمز عدد الزهور الزوجي إلى العزاء. في حين ترمز الزهرة الصفراء إلى الموت في المكسيك، وكذلك الزهرة البنفسجية. وتُعتبر المجوهرات الفضية رخيصة.

وفي الصين، يُمنع إهداء الساعة ذات الجرس لأنه يعني الانتهاء أي الموت. بينما ترمز المظلة وفاكهة الكمثرى إلى الفراق. كما تشير أوراق المنديل إلى الفراق أو الموت أيضا. ويُفضل الشعب الصيني اللون الأحمر، بينما لا يحب الألوان البيضاء والسوداء والزرقاء، لأنها ترمز إلى سوء الحظ.

أما في اليابان، فيرمز السيف إلى قطع العلاقة أو الموت أو الانتحار، فيُمنع إهداء السيف للآخرين. كما يرمز اللون الأبيض إلى الموت.

وفي كوريا، يُمنع إهداء الأحذية بين المتحابين، لأنه إذا أهدينا ذلك للحبيب فسوف يرتديه ثم يغادر بحثا عن حبيب جديد. كما يمنع تبادل زهور الزنبق في المناسبات السعيدة لأنها تستخدم في الجنازة.