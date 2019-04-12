وكالة الإطفاء تعلن عن تحسين معايير التقييم الخاصة باختبارات القبول

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أعلنت وكالة الإطفاء عن تحسين معايير التقييم في اختبار الكفاءة البدنية، وتوسيع فرص توظيف السيدات، وذلك بسبب التمييز في اختبار الكفاءة البدنية الذي يتم إجراؤه عند توظيف طاقم الإطفاء الجديد. ولذلك يطالب البعض بعدم التمييز في الاختبار عند توظيف الجنود أو طاقم الشرطة أو الإطفاء، ومعاملة المختبرين من الرجال والسيدات على حد سواء. ففي اختبار الكفاءة البدنية عند توظيف العاملين في الإطفاء، يتم قبول المشاركات في الاختبار إذا حققن 55 ـ 80 بالمائة فقط من الرجال.

كما تشكو المشاركات في الاختبار من وجود تمييز في اختيار عدد الموظفين والموظفات، حيث يتم توظيف عدد قليل من العاملات من السيدات مقارنة بالرجال، مما يرفع التنافس بين المتقدمات من السيدات.